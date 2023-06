Tassili Airlines annonce des promotions sur ses vols vers la France

En plus des compagnies aériennes étrangères, les voyageurs algériens font appel aux services des deux compagnies aériennes nationales pour se déplacer entre l’Algérie et la France. Dans ce sillage, Tassili Airlines déploie ses efforts pour répondre à la demande des voyageurs algériens et satisfaire leurs exigences.

Dans ce sillage, Tassili Airlines revient dans un nouveau communiqué pour faire part du lancement de ses promotions sur ses vols France – Algérie.

Vols Alger – Paris : des allers-retours en promotions chez Tassili Airlines

En effet, dans son communiqué, Tassili Airlines annonce des promotions sur ses vols. Sont concernés par ces tarifs promotionnels, les allers-retours au départ de l’aéroport d’Alger vers celui de Paris en France. Ainsi, cette compagnie aérienne propose à ses voyageurs de profiter d’un aller-retour vers destinations à seulement 206 euros, soit l’équivalent de 26 694 DA.

Par ailleurs, Tassili Airlines précise que cette offre comprend 30 Kg de bagages en soute. Mais aussi, 10 Kg de bagages à main. En revanche, il importe de préciser que ses tarifs sont applicables pour les vols programmés à partir du 16 juin 2023.

Il convient de rappeler également que les voyageurs intéressés par cette offre devront réserver leurs billets le plus rapidement possible. Et ce, dans la mesure où cette offre est soumise à des conditions. Notamment, dans la limite des places disponibles. Dans le même communiqué, Tassili Airlines rappelle que ses vols depuis Alger vers l’aéroport de Paris sont programmés à raison de trois dessertes par semaine. Soit tous les dimanches, mardis et vendredis.

Rappelons aussi que Tassili Airlines procèdera au renforcement de son programme des vols domestiques à partir du 5 juillet 2023. Et ce, par le lancement d’une nouvelle ligne aérienne Alger – Béchar, au rythme de deux vols par semaine, notamment chaque dimanche et mercredi.

