Tassili Airlines annonce des perturbations dans son programme de vols pour ce jeudi

La deuxième compagnie aérienne nationale, Tassili Airlines, revient dans un nouveau communiqué, sur sa page officielle, pour annoncer des perturbations dans son programme de vols domestiques, en raison des conditions météorologiques qui sévissent à l’ouest au sud du pays.

La compagnie filiale du groupe Sonatrach a décidé de ne pas prendre le risque de s’envoler dans des conditions météorologiques peu favorables et mettre la vie de ses passagers en danger, raison pour laquelle le transporteur aérien a annoncé d’éventuelles perturbations dans son programme.

Le programme de vols de Tassili Airlines perturbé en ce jeudi

En effet, dans un communiqué mis en ligne dans la soirée du mercredi 11 septembre 2024, Tassili Airlines a fait part d’une annonce importante qui concerne son programme des vols domestiques. Elle annonce la possibilité de perturbation de ses vols desservant les régions ouest et sud de l’Algérie.

« En raison des mauvaises conditions météorologiques, affectant certaines régions de l’ouest et du sud du pays, nous vous informons que le calendrier des vols réguliers de ce mercredi et jeudi 11 et 12 septembre 2024 pourrait être affecté« , lit-on sur le communiqué de Tassili Airlines.

Comme l’indique le transporteur aérien, ces perturbations pourront affecter les vols programmés pour ce jeudi 12 septembre 2024.

Tassili Airlines : Alger – Paris deux fois par jour

En plus de sa forte présence sur le réseau domestique, Tassili Airlines assure aussi des vols internationaux reliant la France et l’Algérie. En effet, le transporteur aérien compte, dans son programme, des liaisons au départ d’Alger, d’Oran et de Constantine, à destination de Nantes, Paris et Strasbourg.

D’ailleurs, sur la ligne Alger – Paris CDG, l’une des routes aériennes les plus fréquentées par les membres de la diaspora, Tassili Airlines assure jusqu’à deux vols par jour pour répondre à la forte demande des voyageurs sur ses billets.

Côté tarif, durant la saison estivale 2024, la compagnie a décidé de lancer le tarif sans bagage pour permettre aux voyageurs en provenance de la France de voyager léger. Elle a, par ailleurs, lancé des promotions intéressantes à l’occasion de la fête de l’Indépendance, permettant de faire des économies allant jusqu’à 62 %.

