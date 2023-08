Tassili Airlines annonce des changements dans son programme des vols depuis Alger vers Paris

Plusieurs compagnies aériennes partagent la desserte du créneau Algérie – France. Parmi ces dernières, les deux transporteurs aériens nationaux, Air Algérie et Tassili Airlines. D’ailleurs, cette dernière dessert l’une des lignes les plus fréquentées, notamment celle reliant entre Alger et Paris.

Par ailleurs, Tassili Airlines revient dans un nouveau communiqué pour annoncer des changements dans son programme des vols.

Vols Alger – Paris : Tassili Airlines change son programme

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce dimanche 6 août 2023, Tassili Airlines a annoncé des changements dans son programme des vols. Sont concernés par ces modifications, les vols de la compagnie qui relie entre l’aéroport d’Alger et celui de Paris CDG.

En effet, pendant la période allant du 6 au 3 septembre 2023, les horaires de décollage et d’atterrissage des vols de Tassili Airlines seront modifiés comme suit :

Depuis Alger vers l’aéroport de Paris CDG : 16 h 30 LT ;

Au départ de l’aéroport de Paris CDG vers celui d’Alger : 20 h 30 LT.

Tassili Airlines : voici les prix des vols Paris – Alger

La ligne reliant entre l’aéroport d’Alger et celle de Paris CDG compte parmi les routes aériennes les plus fréquentées par les membres de la diaspora et les voyageurs algériens. Pour assurer le transport de ses passagers, Tassili Airlines assure la desserte de ce créneau à raison de trois vols par semaine. Notamment tous les dimanches, mardis et vendredis.

Par ailleurs, sur son site de réservation, cette compagnie aérienne affiche ses billets entre ces destinations au prix de 225.83 euros. Il s’agit notamment du prix le plus bas affiché par cette compagnie pour cette saison. Sur certaines dates, ce tarif peut atteindre les 400 euros pour un billet en classe économique.

| À LIRE AUSSI :

>> Voyager à petit prix en août 2023 : Marseille – Alger à partir de 61 euros chez Air Francer

>> Les vols Alger – Montréal profitent d’une belle promotion chez Air Canada