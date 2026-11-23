Le suspense a désormais une échéance. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne a prévenu les parties concernées que sa sentence dans l’affaire de la finale de la CAN-2024 Maroc – Sénégal tombera cemardi 24 novembre 2026, quelque part dans l’après-midi. Il précise que seuls ses propres canaux feront foi et qu’elle cesse, d’ici là, tout échange avec la presse. Autant dire que le football africain retient son souffle.

Dans son communiqué, le TAS rappelle le cadre de la procédure : la Fédération sénégalaise de football (FSF) a déposé un appel visant à la fois la Confédération africaine de football et la Fédération royale marocaine de football. Trois acteurs majeurs du continent se retrouvent donc engagés dans un bras de fer juridique dont l’issue sera connue dans quelques heures.

Le TAS verrouille sa communication avant la décision Maroc – Sénégal

L’annonce tient en quelques lignes, mais elle est limpide. Le TAS a informé les parties, fixé le créneau de publication et coupé le robinet médiatique. Aucune fuite ne sera donc validée avant la mise en ligne officielle du verdict sur le site de l’institution suisse.

Cette prudence n’a rien d’anodin. Dans les dossiers sensibles, l’organe arbitral redoute les interprétations prématurées et les campagnes d’influence qui accompagnent souvent les litiges entre fédérations. En fermant la porte aux journalistes, protège la sérénité de ses arbitres jusqu’au dernier moment.

Le choix d’un créneau aussi précis, l’après-midi du 24 novembre, laisse penser que le dispositif est déjà rédigé. Reste à savoir si le TAS va entériner la décision du Jury disciplinaire de la CAF, qui a attribué la CAN-2024 au Maroc, ou bien réhabiliter le Sénégal en lui remettant son titre africain, amplement mérité. Il a fallu attendre 10 mois pour connaitre enfin le vainqueur de la 35e édition de la CAN.

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Retour sur une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre

Pour rappel, après un penalty litigieux accordé au Maroc et raté par Ibrahim Diaz, les joueurs de l’équipe du Sénégal avaient quitté le terrain, ce qui a entrainé l’arrêt du match pendant environ un quart d’heure. Avant de reprendre le jeu et finalement remporter la coupe. Mais, quelques semaines plus tard (le 17 mars), le jury disciplinaire de la CAF avait pris une décision surprenante. En effet, il a déclaré le Sénégal forfait et inversé le résultat de la rencontre en faveur du Maroc. Dans la foulée, la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait porté l’affaire devant le TAS.

L’audience, qui concernaient toutes les parties du litige, s’est tenue le jeudi 8 octobre à Lausanne, au siège du tribunal. Depuis, la formation arbitrale a disposé de près de six semaines pour délibérer. Selon l’article R57 du règlement de procédure du TAS, les arbitres jouissent d’un « pleins pouvoirs d’examen » sur les faits. Ils ont donc deux options : rendre une nouvelle décision qui remplacera celle de la CAF, ou bien l’annuler et renvoyer le dossier devant l’instance qui avait statué en dernier ressort.

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