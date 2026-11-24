Le Tribunal arbitral du sport (TAS) vient de trancher le litige le plus électrique du football africain de ces derniers mois : la décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, qui avait remis le trophée au Maroc, est annulée. C’est désormais le Sénégal qui figure au palmarès comme vainqueur de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Un dénouement juridique spectaculaire, favorable aux Lions de la Teranga, qui redessine l’histoire récente de la compétition.

Le TAS annule la décision de la CAF et sacre le Sénégal

Saisi par la Fédération sénégalaise de football, le Tribunal arbitral du sport a estimé que la sanction prononcée par l’instance disciplinaire africaine ne tenait pas. Résultat : le titre attribué sur tapis vert à la sélection marocaine disparaît, et le score acquis sur le terrain reprend ses droits.

Le dossier opposait trois acteurs de poids : la fédération sénégalaise, la CAF et la Fédération royale marocaine de football. Les jurys avaient d’ailleurs verrouillé totalement leur communication avant de rendre leur sentence, refusant tout échange avec la presse jusqu’à la publication officielle. Une prudence qui en disait long sur la sensibilité du litige.

Le verdict met fin à des semaines de spéculations, de communiqués croisés et de batailles d’experts. Il confirme aussi que, dans le football africain, la dernière minute d’un match ne se joue plus toujours sur la pelouse.

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Un penalty raté et un terrain déserté au cœur du dossier

Tout remonte à cette séquence devenue virale. Un penalty est accordé au Maroc en fin de rencontre. Ibrahim Diaz se présente, et échoue. Dans la foulée, les joueurs sénégalais quittent la pelouse, geste de protestation qui aurait pu leur coûter très cher.

Sauf que l’arbitre central, le Congolais N’dala, n’avait en aucun cas annoncé la fin de la partie. En effet, il avait demandé de poursuivre le match suite au retour des coéquipiers de Sadio Mané sur le terrain. C’est précisément cet élément factuel qui a pesé dans l’analyse du TAS : la rencontre n’ayant pas été interrompue officiellement, son déroulement conserve toute sa valeur sportive.

La suite appartient désormais aux archives : Pape Gueye a inscrit l’unique réalisation de la soirée, offrant la victoire aux Sénégalais. Un but que la décision de la CAF avait, pendant un temps, rendu insignifiant.

Un revers lourd pour la CAF après 10 mois déjà agitée

Pour la CAF, le camouflet est réel. Voir son jury disciplinaire désavoué par l’Instance compétente suisse remet en cause sa crédibilité.

Ce n’est pas la première fois que le TAS de Lausanne annule une décision du jury disciplinaire de la CAF. Cela nous fait rappeler l’affaire ayant opposé la RS Berkane à l’USM Alger en demi-finale de la Coupe de la Confédération CAF de l’édition 2024. La formation algéroise avait refusé de jouer en raison de la carte géographique controversée floquée sur les maillots de l’équipe marocaine. Le jury discilplinaire de la CAF avait considéré l’USMA perdante sur tapis vert et en lui infligeant une lourde sanction financière, mais un verdict favorable du TAS avait annulé la sanction financière.

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