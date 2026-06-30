Tariki rappelle : 4 000 DA d’amende si votre véhicule ne contient pas ces 3 objets

Sur la route, un simple oubli peut vite coûter cher, tant pour le portefeuille que pour la sécurité. La Gendarmerie Nationale vient de procéder à une piqûre de rappel salutaire via sa page d’information officielle « Tariki ».

L’objectif est de secouer les habitudes des automobilistes et remettre les règles de sécurité de base au centre des priorités avant de prendre le volant.

Que l’on circule à bord d’une petite citadine ou aux commandes d’un poids lourd, la loi impose de détenir en permanence trois équipements indispensables dans l’habitacle. Le premier est un extincteur d’incendie, qui doit impérativement être valide et fonctionnel.

Le deuxième est le triangle de présignalisation, crucial pour signaler sa position en cas de panne. Enfin, le conducteur doit obligatoirement disposer d’un gilet de sécurité rétroréchissant pour rester visible s’il doit descendre sur le bas-côté.

TARIKI précise : Une facture de 4 000 DA pour les têtes en l’air

Il faut bien l’avouer : dans la réalité de tous les jours, beaucoup de conducteurs algériens roulent sans trop y penser. Certains oublient de vérifier leur matériel, tandis que d’autres ne savent même pas que c’est obligatoire. Le code de la route est pourtant catégorique à ce sujet.

Rouler sans ces accessoires n’est pas un simple détail aux yeux des forces de l’ordre, mais bel et bien une infraction caractérisée. En effet, le défaut de ces équipements est classé comme une contravention de deuxième degré.

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En application stricte de l’article 121 (alinéa B-7) de la loi fixant les règles de la circulation routière, tout conducteur pris en défaut lors d’un contrôle s’expose directement à une amende forfaitaire de 4 000 dinars algériens (DA).

Au-delà de l’amende, le réflexe qui sauve

Mais au-delà de la sanction financière, c’est avant tout une question de bon sens et de civisme que la Gendarmerie Nationale cherche à inculquer.

Dans son message, l’institution interpelle directement la conscience des usagers en rappelant qu’un extincteur à portée de main peut stopper un début d’incendie en quelques secondes.

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Ce geste réflexe permet non seulement de préserver son propre véhicule ou celui d’un autre citoyen, mais il s’avère surtout déterminant pour sauver des vies humaines lorsque le pire est sur le point d’arriver.