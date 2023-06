« Tarikh el Djazair », la nouvelle appli mobile du ministère des Moudjahidines bientôt opérationnelle

Lors de sa réunion avec le président du Haut Conseil de la Jeunesse, Mustapha Hiddaoui, Rebika a annoncé que le ministère lancera une application « en accord avec les exigences technologiques des jeunes ».

C’est lors de la commémoration du 61ᵉ anniversaire de l’Indépendance, le 5 juillet prochain, que le ministère mettra en ligne l’application officiellement.

À LIRE AUSSI : BARIDIMOB et ECCP : Algérie Poste annonce deux bonnes nouvelles à ses clients

« Nous souhaitons, à travers cette application réalisée dans le cadre du soixantenaire de la célébration de l’indépendance de l’Algérie, transmettre le message du jihad à tous les Algériens en adoptant des méthodes adaptées aux besoins des jeunes d’aujourd’hui » a-t-il ajouté.

Une appli pour cultiver les jeunes sur l’histoire d’Algérie ?

Grâce à Tarikh el Djazair, tout un chacun pourra consulter les étapes de l’histoire nationale et leurs détails, de 1830 à 1962, via un smartphone. Le style utilisé est volontairement simplifié et permettra ainsi à un plus grand nombre d’intégrer les informations relatives à l’histoire d’Algérie.

À LIRE AUSSI : Lancement du paiement en ligne des factures d’eau en Algérie

Le ministère des Moudjahidines avait déjà lancé l’année dernière la plateforme numérique « Djazair el Majd » pour commémorer le soixantième anniversaire de l’Indépendance nationale.