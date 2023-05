Tarik O’Regan, le compositeur algérien qui a participé au couronnement du Roi Charles III

Le Royaume-Uni a célébré le couronnement du Roi Charles III, un événement historique se déroulant 70 ans après celui de la regrettée reine Elizabeth II. La cérémonie grandiose, organisée dans la tradition conservatrice britannique, a été marquée par une ambiance festive et solennelle. Au cœur de Londres, dans l’abbaye de Westminster, le roi, portant la couronne impériale, l’orbe et le sceptre, est officiellement couronné après deux heures de cérémonie au son de l’hymne national « God Save the King ».

Le roi Charles III s’est alors impliqué personnellement dans la préparation de cet événement, accordant une importance particulière à la musique qui accompagne la cérémonie. C’est dans ce contexte que l’Algérie a été mise à l’honneur grâce au talent du compositeur Tarik O’Regan.

Né à Londres et ayant grandi principalement à Croydon, O’Regan est d’origine algérienne par sa mère et irlandaise par son père. Son œuvre « Agnus Dei », mélangeant donc les sonorités d’Afrique du Nord et irlandaises, a été jouée lors de la cérémonie.

Tarik O’Regan : un artiste aux influences multiples et à la renommée internationale

Le compositeur Tarik O’Regan, basé à San Francisco, est reconnu pour son travail explorant et mettant en valeur ses racines arabes et irlandaises. L’œuvre « Agnus Dei », qui signifie « Agneau de Dieu » en latin, a été choisie par le roi Charles III pour représenter la religion et la spiritualité lors de cette cérémonie chargée en émotions.

La musique d’O’Regan est influencée par des styles variés, allant de la musique vocale de la Renaissance aux groupes de rock britanniques des années 1960 et 1970, en passant par le jazz et la musique minimaliste. Les experts décrivent donc sa musique comme « exquise et délicate ». Tarik O’Regan a collaboré avec de nombreux ensembles, dont le BBC Symphony Orchestra, le Royal Philharmonic Orchestra, le BBC National Orchestra of Wales, les BBC Proms au Royal Albert Hall et le Royal Opera House de Londres.

D’ailleurs, dans une interview, O’Regan a alors déclaré : « Étant donné mes origines et celles de ma famille, issues de divers pays et cultures, je suis vraiment ravi d’apporter une voix musicale à partir de cette perspective lors du service de couronnement, un événement d’intérêt international ». Son œuvre « Rai », est alors considérée comme un clin d’œil à son héritage arabe. En arabe, « Rai » signifie « opinion » et désigne également un style de musique originaire d’Algérie dans les années 1920.