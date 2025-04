Tarifs été 2025 : Algérie Ferries, GNV ou Corsica Linea, qui est le moins cher ?

L’été approchant, la diaspora algérienne bénéficie désormais d’un éventail élargi d’options pour leurs séjours en Algérie. Notamment, grâce à l’arrivée d’une nouvelle compagnie maritime GNV, sur le marché algérien.

Pour obtenir les meilleurs prix sur les traversées estivales, période de forte demande et de tarifs élevés, il est crucial de réserver ses vacances suffisamment tôt. Découvrez les prix affichés par Algérie Ferries, Corsica Linea et GNV pour la saison estivale 2025.

Traversées Marseille – Alger : à combien sont fixés les prix des billets chez Algérie Ferries ?

La compagnie maritime nationale a précédemment annoncé l’ouverture officielle des réservations pour la saison estivale 2025 sur la ligne reliant entre les ports de Marseille et d’Alger. Une nouvelle particulièrement attendue par les membres de la diaspora en France, leur permettant d’organiser leurs vacances à l’avance.

Avec un programme qui s’étend jusqu’au 28 septembre 2025, Algérie Ferries accompagne son offre avec des tarifs qui débutent à partir de 14 630 dinars pour un voyage en fauteuil, tandis que les traversées en cabine sont proposées au prix de 21 900 dinars.

Ainsi, le voyage d’une famille de quatre personnes (deux adultes, un jeune et un enfant) avec Algérie Ferries coûtera à partir de 2056 euros, pour un voyage programmé pour le mois de juillet 2025.

Que propose Corsica Linea pour la saison estivale 2025 ?

De son côté, Corsica Linea a enrichi son programme de traversées, avec des dessertes entre Marseille et Alger, mais aussi à destination de Béjaïa et de Skikda, au départ de Sète.

Les traversées, qui seront opérationnelles à partir du 18 juin jusqu’au 14 septembre 2025, sont affichées à partir de 380 euros pour Marseille – Béjaïa et de 404 euros pour Sète – Skikda, par personne et par trajet. Pour la ligne Marseille – Alger, les prix commencent à partir de 404 euros en siège et de 545 euros pour un voyage en cabine.

La compagnie met en place un programme de fidélité permettant aux voyageurs de cumuler des points et de bénéficier de bons d’achat. Des règles strictes concernant les bagages sont instaurées : deux bagages plus un sac à main pour les adultes, et un seul sac adapté pour les enfants de moins de 10 ans.

Qu’en est-il du transporteur italien GNV ?

Avec un programme estival, qui s’étale du 3 juin jusqu’au 30 septembre 2025, le leader italien du transport maritime des voyageurs GNV prévoit de desservir l’Algérie au départ du port de Sète, en France. Avec une fréquence hebdomadaire, la compagnie opèrera ses traversées au départ de Sète vers Alger et Béjaïa.

La compagnie maritime italienne GNV propose sur son site de réservation des traversées à partir de 91 euros en fauteuil, 208 euros en couchette et dès 245 euros pour une suite, par personne et par trajet.

Pour célébrer le lancement de ses traversées à destination de l’Algérie, GNV invite ses voyageurs à réserver leurs billets avant le 22 avril 2025 pour profiter de réductions allant jusqu’à 40% sur les prix des billets, pour des voyages programmés jusqu’au mois de septembre 2025.

