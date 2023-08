Tarek Alarabi Tourgane en concert à Alger : Entre nostalgie et désorganisation

Le Théâtre Verdi Laadi Flici à Alger a vibré au rythme des chansons intemporelles de Tarek Alarabi Tourgane ce vendredi 25 août 2023. Ces mélodies qui ont rythmé les matinées télévisées de plusieurs générations d’Algériens. Dès l’annonce du concert sur les réseaux sociaux, une effervescence s’est emparée du public algérien, impatient de revivre ces moments d’enfance.

Accompagné de ses enfants et de son orchestre, Tourgane alors a promis et livré deux heures et demi d’un voyage mélodieux entre passé et présent. Le concert, de 20h à 22h30, a rappelé ces matinées où enfants et parents chantaient à l’unisson les génériques de leurs dessins animés préférés.

Toutefois, le succès phénoménal de l’artiste a eu un revers. De nombreux fans se sont retrouvés à l’extérieur du théâtre, n’ayant pas pu accéder à l’événement malgré leurs tickets en main Un déséquilibre entre l’offre et la demande que l’organisation n’avait apparemment pas anticipé. L’effervescence s’est alors transformée en frustration pour certains. Une situation qui a rapidement été mise en lumière sur les réseaux sociaux.

Conscient de la situation, Viny Culture, le site sur lequel les billets étaient vendus, n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué, elle a assuré que ceux désireux d’un remboursement seraient intégralement dédommagés. Pour les autres, une possible nouvelle date pourrait être envisagée, leurs billets restant valables.



Tarek Alarabi Tourgane : son arrivée en Algérie

Pour tenir parole, l’artiste et sa famille ont embarqué le mardi 22 août 2023, en direction d’Alger, la capitale. À son atterrissage à l’aéroport international Houari Boumediene, il a été stupéfait par l’accueil chaleureux que lui ont offert les habitants locaux.

Dans une récente vidéo nommée « Mon Pays », publiée aujourd’hui sur ses plates-formes sociales, l’artiste a immortalisé ces instants émouvants de son arrivée sur le sol algérien. Accompagné de chants traditionnels de Zernadjia et de bouquets de fleurs, Tarek Alarabi Tourgane, ainsi que sa famille, ont été profondément touchés par cette atmosphère amicale et affectueuse.

« C’est avant tout mon pays, et c’est aussi mon anniversaire », a donc déclaré Tarek, empreint d’une vive émotion. « Un rêve qui s’est concrétisé », complète la chanteuse Dina Al Arabi Tourgane.

Tarek Alarabi Tourgane bientôt sur les scènes de Constantine, Oran, et Laghouat

Les fans de musique en Algérie ont toutes les raisons de se réjouir : l’événement musical tant attendu approche à grands pas. Les promoteurs de la tournée de Tarek Alarabi Tourgane ont confirmé que le musicien, avec ses racines algériennes profondes, prévoit d’éblouir non seulement les scènes de Constantine et Oran, mais également celle de Laghouat.

Les détails précis concernant les dates, les lieux et les billets pour ces concerts sont impatiemment attendus et seront révélés sous peu.

Lors de sa conférence de presse, Tarek Alarabi Tourgane n’a pas seulement évoqué sa joie de se produire dans ces villes, mais a également souligné l’importance de reconnecter avec ses origines algériennes, un sentiment qu’il espère transmettre à travers sa musique et ses performances sur scène. La tournée promet non seulement d’être un festin musical, mais aussi une célébration de la culture et de l’identité algérienne.