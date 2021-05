Taref : un meurtre mystérieux ôte la vie à un garçon de 12 ans

La localité nommée « Mechta Sanhadja », située dans la commune de « Al Karma », dans la wilaya de Taref, a été secouée hier soir par une sinistre découverte. Celle d’un enfant de 12 ans gisant dans une marre de sang près du domicile familial. Les parents, les proches, et tous ceux qui ont eu vent de cette affaire se sont indignés, d’autant plus qu’aucune piste ni explication n’a été donnée, afin d’essayer de donner un sens et une explication à ce crime absurde et injustifiable.

En effet, et selon l’information qui a été rapportée par le journal arabophone Al Khabar, un enfant, âgé de 12 ans seulement, a été retrouvé mort, gisant dans une marre de sang, dans les champs qui avoisinent le bâtiment ou il habitait.

Un crime effroyable

La trouvaille est d’autant plus sinistre, car le pauvre enfant a été tué d’une manière des plus barbare. Selon la même source, le corps de ce pauvre garçon a été retrouvé avec un objet tranchant planté dans le crane. Aucune information supplémentaire sur le tueur ou bien sur les circonstances de ce crime morbide n’a été donnée, ce qui a plongé la population dans une tristesse sans nom.

De leur côté, les services de sécurité de la wilaya de Taref ont immédiatement ouvert une enquête concernant cette affaire. Le procureur de la république près le tribunal de Bouhdjar s’est même déplacé en compagnie du chef de la brigade de la gendarmerie sur les lieux du crime.

En avril dernier, toujours dans la wilaya de Taref, une jeune diplômée universitaire, mariée et mère de trois enfants a été sauvagement tuée par son mari. La jeune maman a été maltraitée par son mari pendant les onze ans qu’a pu durer leur mariage, avant que ce dernier n’arrive à son terme de la plus barbare des manières.