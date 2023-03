Tarawih : Belmehdi demande l’allègement des prières

Youcef Belmehdi, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, a appelé les imams à assouplir et à raccourcir les prières de Tarawih. Les personnes désirant des séances de prière prolongées peuvent le faire depuis chez elles exprime le ministre. « Nous avons fourni des directives aux imams à cet égard, et l’atténuation reste relative d’une personne à l’autre » poursuit-t-il.

| À LIRE AUSSI : Ramadan 2023 à Londres : deux Iftars collectifs prévus à Bristol

Lors d’une déclaration à la presse, le ministre a souligné que les algériens clôturent le Coran dans les prières de Tarawih sans lire directement du Coran. Il a révélé que une série d’instructions a été donnée aux imams du pays. Il précise que les algériens prient dans environ 20 000 mosquées qui sont bien équipées et encadrées.

Le ministre a également annoncé la mise en place d’un programme religieux pendant le mois sacré du Ramadan, qui comprend 39 axes ainsi que des activités et des enseignements religieux et coraniques.

5 000 exemplaires du Coran produits

Belmehdi a déclaré, lors de son discours sur une chaine radio, que 5 000 exemplaires du Coran seront produits. Cette première édition représente une première dans l’histoire de l’Algérie.

| À LIRE AUSSI : Kahina Bahloul, 1ère femme imam de France et d’origine algérienne, raconte son parcours

Il a également révélé la mise en place d’une imprimerie, notamment en ce qui concerne les questions jurisprudentielles, l’enseignement de la prière, le noble hadith du Prophète, les fatwas du Ramadan, le malikisme et tout ce dont une personne aveugle a besoin pour lire le Saint Coran.

| À LIRE AUSSI : Programme TV – Ramadan 2023 : l’ARAV met en garde les acteurs du secteur

Belmehdi a confirmé l’organisation d’un concours de lecture du saint Coran, en coordination avec le ministère de la Justice, pour les détenus des prisons. Environ 8 000 détenus devraient participer. Ce concours est également organisé par les institutions paramédicales infantile.