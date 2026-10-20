« Il est capable d’être le meilleur joueur au monde », Tapsoba sous le charme de Maza

Le Bayer Leverkusen a battu le FC Fribourg 2-1 en Bundesliga, et la performance d’Ibrahim Maza a marqué la soirée. Le meneur de jeu international algérien a délivré une passe décisive et a été logique élu homme de la rencontre. Dans les travées du stade, Jürgen Klopp assistait à la rencontre, un détail qui n’a pas échappé aux observateurs.

Après le coup de sifflet final, Edmond Tapsoba, capitaine de Leverkusen et international burkinabé, s’est confié sur son coéquipier. Ses mots témoignent d’une admiration rare envers le joueur formé au Hertha Berlin.

Dans une déclaration accordée après la rencontre, le roc burkinabé n’a pas tari d’éloges sur Ibrahim Maza. Il a notamment confié : « Quand je vois ce qu’il fait à l’entraînement, je ne suis pas impressionné. C’est l’un des meilleurs joueurs en Bundesliga. Il a un potentiel incroyable et toutes les qualités pour être l’un des meilleurs joueurs au monde ».

Ces déclarations placent Maza, qui compte déjà 3 buts et 3 passes décisives en 8 matchs en Bundesliga, parmi les joueurs les plus prometteurs du championnat allemand aux yeux de son capitaine. Tapsoba côtoie le milieu algérien quotidiennement à l’entraînement, ce qui donne du poids à son jugement.

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Maza relativise malgré le titre de MVP

Interrogé sur sa prestation, Ibrahim Maza est resté mesuré. Alors qu’on évoquait un match quasi parfait, il a reconnu certaines imperfections dans son jeu.

« J’ai quand même commis quelques erreurs. Je pense que si l’on ne fait pas d’erreurs, c’est qu’on n’est pas assez courageux », a-t-il déclaré. Cette réponse illustre un état d’esprit tourné vers la prise de risque plutôt que vers la prudence excessive.

La présence de Klopp en tribune, un sujet sensible

La présence de Jürgen Klopp dans les gradins n’a pas manqué d’alimenter les questions des journalistes après la rencontre. Ibrahim Maza a été formé au Hertha Berlin et connaît bien le football allemand, ce qui a nourri la curiosité autour de ce regard extérieur.

Le milieu algérien est resté prudent sur le sujet : « Je ne sais pas ce qu’il a pensé. J’espère qu’il m’apprécie en tant que joueur. Mais évidemment, je suis désormais international algérien et j’en suis fier », a-t-il répondu. Cette déclaration confirme l’attachement du joueur à sa sélection, malgré son parcours de formation en Allemagne.

Un rendement confirmé à Leverkusen

Depuis son arrivée au Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza s’impose progressivement dans l’effectif. Sa passe décisive face à Fribourg et sa distinction de MVP confirment une montée en puissance au sein du club allemand.

Edmond Tapsoba, par sa fonction de capitaine, observe cette progression de près. Ses propos élogieux renforcent l’idée que Maza dispose d’une marge de progression importante en Bundesliga.

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