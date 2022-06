Tanzanie – Algérie : Belmadi évoque le match

Le sélectionneur national Djamel Belmadi parle de la prochaine sortie de la sélection nationale dans les éliminatoires pour la CAN-2023 face à la Tanzanie. Il s’attend à un match difficile face à une nation africaine de football qui a beaucoup évolué.

Après avoir accompli le boulot face à l’Ouganda samedi dernier, en s’imposant sur le score de deux buts à zéro, les Verts se sont envolés ce matin pour Dar Es-Salem pour aller défier la Tanzanie. Un match qui rentre dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires pour la CAN-2023. Djamel Belmadi s’est exprimé devant les médias à l’aéroport Houari Boumediene à propos de ce match.

«Mis à part Boudaoui qui est incertain, tous les autres joueurs sont aptes pour le match face à la Tanzanie. On connaît bien notre adversaire qu’on a déjà affronté en 2019. Il y a eu une évolution au sein de cette sélection, tout en gardant son ossature. On évoluera dans un beau stade qui sera certainement au complet. Ça fera un bon match à l’extérieur ». Dira-t-il d’emblée. Et d’ajouter : «On a mis le match face à l’Ouganda aux oubliettes. On est concentrés à 100% pour le prochain rendez-vous des éliminatoires ».

Il est à rappeler que le match Tanzanie-Algérie aura lieu mercredi le 8 juin à partir de 17h. Le capitaine Slimani et consorts évolueront au stade Benjamin Mkapa de Dar Es-Salem qui est doté d’une très belle pelouse gazonnée.

Pour une première victoire à Dar Es-Salem ?

Si on jette un coup d’œil sur l’historique des matchs Algérie-Tanzanie, on constate que les Verts n’ont jamais gagné à Dar Es-Salem. Le match de mercredi pourrait être l’occasion pour une première victoire là-bas. Mais Belmadi se dit méfiant dans la mesure où la sélection tanzanienne a beaucoup évolué.

«Le football africain a progressé. Il y a des nations qui ont beaucoup évolué en matière d’infrastructures. Quand on investi dans le football, il y aura évidemment des résultats. On sait très bien que c’est toujours difficile lorsqu’on joue en Afrique ». A-t-il indiqué.

Par ailleurs, le sélectionneur national encense le gardien de but Mustapha Zeghba. Ce dernier a réussi son baptême de feu avec les Verts face à l’Ouganda, où il s’est distingué par l’arrêt d’un pénalty. «Je lui tire chapeau. Cela prouve qu’il y a de la concurrence dans le groupe. Il y a aussi l’autre gardien de but Anthony Mandrea à qui on va donner la chance de jouer. Je salue au passage M’bolhi qui a beaucoup donné pour la sélection pendant 12 ans et qui continue encore à donner. C’est très important d’avoir des gardiens de but comme ça ».