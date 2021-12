Tansferts : Madjer donne des conseils à Mahrez et Belaili

Les Fennecs d’Algérie ne cessent de présenter, lors de l’arrivée de Djamel Belmadi à la tête du staff technique de l’équipe nationale, en août 2018, une haute performance et un grand niveau de jeu, et ce, lors de chaque match disputé.

En effet, l’ancienne star du football algérien Rabah Madjer a appelé le duo de la sélection nationale, le capitaine Riyad Mahrez et son coéquipier Youcef Belaili à prendre les bonnes décisions à l’avenir.

« Mahrez joue pour un grand club, qui est Manchester City. Il est devenu une grande star après avoir été couronné avec de nombreux titres, comme la Ligue anglaise et la Ligue des champions européens, » a déclaré Madjer.

» Je trouve que Mahrez est avec la bonne équipe » (Madjer)

Dans le même sillage, l’ancien sélectionneur des Verts a ajouté : « je me demande pourquoi Mahrez pourrait chercher à change de club. Il est dans la bonne équipe. Il joue de grands matchs et est supervisé par un entraîneur senior qui est l’Espagnol Pep Guardiola et son équipe contient de grands joueurs talentueux. »

« Je vois personnellement que Mahrez est avec la bonne équipe, même si la dernière décision lui appartient, » a poursuivi l’ex-international.

Évoquant le sujet du joueur qui a tant brillé lors de la Coupe Arabe au Qatar, Youcef Belaili, Rabah Madjer a lancé : « mon conseil à Belaili est de jouer en Europe. J’espère qu’il jouera dans une grande équipe. Je souhaite également que ses coéquipiers algériens et arabes en général, qui ont joué dans la Coupe Arabe 2021, prendront la même décision de jouer en Europe. »