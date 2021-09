Tamazight à l’école : le problème « toujours pas réglé »

Rien ne va plus pour l’enseignement du Tamazight en Algérie. Alors qu’il s’agit d’une langue nationale et officielle, à l’école, le berbère est relégué au rang de matière non essentielle. Le collectif des inspecteurs du Tamazight, face à ce constat, s’insurge de nouveau, alors que tout semblait réglé.

En effet, aujourd’hui, le 14 septembre 2021, les inspecteurs du Tamazight reviennent encore à la charge. Ce nouvel épisode survient pourtant après la promesse du ministère. Une promesse qui affirmait « que tamazight est une matière comme toutes les autres ».

Selon ce collectif, le Tamazight se retrouve encore « dans un moment pédagogique marginal ». Concernant les promesses du ministre, le collectif précise qu’elles « se révèlent aujourd’hui farfelues, dans la mesure où le problème généré par la circulaire… n’est toujours pas réglé ».

Tamazight, éternelle confinée ?

Selon la Coordination nationale des inspecteurs de la langue amazighe (Cnila), l’affaire de l’enseignement du Tamazight est au point mort. Les inspecteurs expliquent notamment que le Tamazight est encore « programmé en dehors de la période d’enseignement par alternance ».

Bien que le ministère de l’éducation eu réagi à la polémique, le 2 septembre dernier, le collectif exige cette fois ci, des « décisions écrites ». Toujours selon leur communiqué, s’il n y a pas un « texte clair, explicite », Tamazight restera à la marge.

Le collectif a également critiqué la démarche du ministère de l’Éducation. Une démarche « qui consiste à instruire les chefs d’établissements par téléphone… ne permettra pas à l’enseignement du tamazight d’échapper à l’emprise d’administrateurs zélés ».

Pour conclure, le collectif fixe ses revendications cette fois ci. Il demande « une seule et nouvelle circulaire, ou du moins une note explicative mettant un terme à l’équivoque créée par la circulaire du 14 août 2021″. Il n il y a que cela qui pourrait mettre Tamazight à l’abri de ceux qui ne voient pas sa valeur.