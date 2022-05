Tamanrasset : un terrible accident de la route fait plusieurs morts

Les accidents de la route font de plus en plus de victimes en Algérie. Il ne se passe pas un jour, sans qu’on entende parler autour de nous d’accidents de circulation mortels. Nos routes sont devenues dangereuses et la conduite des citoyens n’arrange rien à la situation.

Les éléments de la Protection Civile ont indiqué qu’un accident de la route a fait 5 morts dans la wilaya de Tamanrasset, ce dimanche 29 mai 2022. Cet accident a eu lieu au niveau de la route nationale (RN-1), à 150 km au Sud de Tamanrasset.

Selon la même source, c’est suite au dérapage et au renversement d’un véhicule utilitaire que cinq personnes ont trouvé la mort. Ces dernières sont âgées entre 24 et 35 ans. Les corps des victimes ont été transférés vers la morgue de l’hôpital de Tamanrasset.

Suite à cet accident, les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête, pour déterminer les circonstances exactes de ce terrible accident.

Un accident de train à Naâma

Selon la protection civile de la wilaya de Naâma, un train de transport de voyageurs de la ligne Béchar-Oran, a déraillé, ce jeudi 26 mai 2022 à Naâma. Ce dernier transportait 300 passagers à bord, en provenance de Béchar vers Sidi Bel Abbas et Oran. Cet accident survient à peine 10 jours après que Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ait repris le trafic sur cette ligne.

Selon ce même intervenant de la protection civile de Naâma, aucune victime n’est à déplorer. Cependant, trois personnes sont en état de choc, a précisé le même responsable dans une déclaration à la Radio locale de Naâma.