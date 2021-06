Tamanrasset : les deux sœurs exclues l’an dernier repassent le bac

Les sœurs Chohra et Nassima Akouar, candidates empêchées de passer le baccalauréat l’an dernier, qui ont été exclues du centre d’examen, se sont re-présentées ce dimanche 20 juin 2021, aux épreuves.

Contrairement à l’année dernière, les deux élèves, Chohra et Nassima, ont été parmi les premières à se rendre au centre de passage du baccalauréat de la wilaya de Tamanrasset pour éviter la répétition de ce triste scénario.

Dans des déclarations faites au quotidien Echourouk, les aspirantes bachelières ont confirmé leur bonne préparation et leur volonté d’obtenir leurs diplômes haut la main.

Les lycéennes ont été les premières à se présenter ce dimanche matin

En effet, il y a un an de cela, une vidéo des sœurs Akouar, avait été diffusée par la chaîne El Bilad, montrant les deux sœurs affligées après avoir été empêchées par le responsable du centre d’examen Chihani Bachir d’accéder dans l’établissement, est rapidement devenue virale avec plus d’un million de vues et des milliers de partages.

Rappelons que l’incident s’est produit au lycée Bachir Chihani de la commune d’Ablessa , dans la wilaya de Tamanrasset, lorsque le directeur du centre a refusé de les laisser entrer pour s’être présentée avec quelques minutes de retards.

Ces dernières avaient expliqué leur arrivée tardive en citant la distance et le manque cruel de transport.

Par ailleurs, une campagne de soutien a aussitôt été lancée par les internautes qui ont vigoureusement dénoncé la décision « injuste » et discriminatoires à l’encontre de jeunes filles issues d’une région « oubliée et déshéritée » par les autorités, sauf « lors des élections ». Et ont demandé aux autorités compétentes de revoir le cas des deux jeunes sœurs. Requête, qui avait été rejetée.