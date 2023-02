Il aura lieu en mars. Tamanrasset abrite le 1er Festival international du film d’aventure

Il s’agit d’un grand événement culturel qui verra le jour en Algérie ! En effet, la première édition du Festival International du Film d’Aventure sera organisée en Algérie entre le 02 et le 04 mars 2023. Pour cette belle occasion, les organisateurs ont jeté leur dévolu sur la wilaya de Tamanrasset qui arbitra ce festival. Vous n’êtes pas sans savoir que Tamanrasset est une ville qui regorge d’un patrimoine culturel qui ne cesse d’éblouir les visiteurs de la région.

De ce fait, ce festival aura lieu sous le patronage du Ministère de la Transition Énergétique et des Énergies Renouvelables. Ainsi que le ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Sachant que le Club de Spéléo Plongée et de Sports de montagne de Ain Beida et le réseau Algérien de Protection de la Biodiversité Marine PROBIOM étaient à l’origine de cette initiative. Cela en collaboration avec Institut français d’Algérie.

Dans ce sillage, Emir Berkane, l’organisateur, a fait savoir que cet événement aura pour but d’encourager les jeunes algériens, qu’ils soient professionnels ou amateurs, à créer et diffuser des longs-métrages ou des courts-métrages. Cela est valable pour tous les sports de plein air. Notamment, la randonnée, la plongée sous-marine… L’organisateur a également indiqué que les films produits en 2019 seront acceptés. Et ce, tenant compte de la crise sanitaire du covid-19.

Emir Berkane dévoile le programme du festival

Par ailleurs, l’organisateur a fait savoir que les jurys attribueront un prix spécial à la meilleure production. Celui-ci est dénommé Hervé Gourdel. Pour rappel, il s’agit d’un guide de haute montagne français. Quant au programme du festival, Emir Berkane a indiqué qu’il y aura des projections sur grands écrans de tous les films des participants. Ainsi qu’une cérémonie de remise des prix.

Outre les activités qui seront organisées durant la journée. Notamment, des escalades au site de Tisalatine et des ateliers cinéma. Dans ce sillage, on notera que le délai d’inscription pour participer audit festival a expiré le 31 janvier 2023. Sachant que l’événement se déroulera entre le 02 et le 04 mars 2023, comme on l’avait susmentionné.