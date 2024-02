Tamadjert, le 1ᵉʳ village algérien alimenté à l’énergie solaire à 100 %

Dans un geste audacieux vers un avenir plus durable, Tamadjert, un village pittoresque niché dans la wilaya d’Illizi, se prépare à accueillir deux microcentrales solaires photovoltaïques. L’annonce de cette initiative novatrice a été faite mercredi par le Commissariat aux Énergies Renouvelables et à l’Efficacité Énergétique (CEREFE) à travers un communiqué retentissant.

Tamadjert s’illumine grâce au soleil : une révolution énergétique en marche

Sous les regards bienveillants des autorités locales, les ingénieurs du CEREFE ont officiellement inauguré les travaux de construction de ces deux joyaux technologiques à Tamadjert, situé à une distance de 320 kilomètres du chef-lieu de la wilaya d’Illizi, selon les informations relayées par l’agence APS.

Ces deux centrales, d’une puissance combinée de 130 KWc, équipées de batteries de stockage, devraient fournir une électricité propre et renouvelable à 200 foyers de Tamadjert. Le calendrier ambitieux du projet prévoit la mise en service des centrales avant la fin du semestre actuel, ont confirmé les responsables.

Cette initiative, fruit d’une conception minutieuse et d’une étude approfondie réalisées par le CEREFE, vise à faire de Tamadjert un modèle de village autonome et écologique, aligné sur les directives gouvernementales en matière de développement durable.

Transition énergétique : le CEREFE au cœur des projets gouvernementaux

Le CEREFE, mandaté pour superviser l’avancement des travaux, s’engage à garantir que toutes les installations et les équipements solaires répondent aux normes les plus strictes en termes de qualité, de durabilité et de performance.

En plus de fournir une source d’énergie propre et inépuisable, cette initiative ouvrira la voie à un accès universel aux services énergétiques pour les habitants de Tamadjert, comme l’a souligné une source proche du projet.

En 2023, le CEREFE a étendu son assistance technique à plusieurs wilayas, soutenant la mise en place de divers projets d’énergies renouvelables, de l’électrification des zones reculées à l’installation de systèmes d’éclairage public solaire, contribuant ainsi à un avenir plus propre et plus prometteur pour tous.