Takfarinas dévoile la date de son concert exceptionnel au stade d’Azazga

Takfarinas, le célèbre chanteur algéro-amazigh, retrouvera son public algérien pour un concert exceptionnel dans sa ville natale, Azazga. Cet événement tant attendu aura lieu le jeudi 20 juillet 2023 à partir de 22 heures, au stade communal d’Azazga.

Le concert de Takfarinas à Azazga promet d’être un moment unique et inoubliable pour les fans du chanteur. Le stade communal d’Azazga sera le théâtre d’une soirée mémorable, où la musique et l’émotion se mêleront pour offrir un spectacle grandiose. Les mélodies envoûtantes de Takfarinas résonneront dans l’enceinte du stade, transportant le public dans un voyage musical envoûtant.

Il sera accompagné d’une belle brochette de musiciens algériens, mais aussi d’une troupe de danseurs, qui sera dirigé par le Chorégraphe Sofiane Drici, l’unique danseur étoile en Algérie, qui jouit d’une carrière internationale.

Qui est Takfarinas ?

Hacène Zermani né à Tixeraine, dans la banlieue d’Alger, Takfarinas est non seulement un chanteur talentueux, mais également un musicien, auteur-compositeur-interprète algérien. Depuis 1979, il réside en France, où il a su populariser la musique kabyle, tout en rendant hommage à la culture amazighe.

Les textes de Takfarinas sont empreints d’une profonde admiration pour la culture kabyle et amazighe. Cependant, il ne se limite pas à cette thématique, puisqu’il n’hésite pas à s’engager à travers ses chansons. Son style musical unique, qu’il nomme lui-même « yal », a su toucher le cœur de nombreux auditeurs en Europe. Grâce à sa musique, Takfarinas véhicule des valeurs de fraternité, d’amour et de joie de vivre ensemble, tout en rejetant fermement le fanatisme et l’extrémisme.

Une influence internationale

Le talent de Takfarinas ne se limite pas aux frontières de l’Algérie. En effet, sa musique a réussi à conquérir le cœur de nombreux fans à travers le monde. Son engagement envers la paix et son plaidoyer contre les divisions et les conflits ont fait de lui un véritable symbole de tolérance et d’ouverture d’esprit. Sa renommée internationale a permis de populariser la musique kabyle bien au-delà des frontières algériennes.

Takfarinas est un véritable ambassadeur de la poésie kabyle et de l’art kabyle en général. Son parcours artistique a été marqué par de nombreux défis, mais il a su rester fidèle à ses racines et à sa culture. Ses chansons, imprégnées de poésie, sont le reflet de son attachement profond à la Kabylie. En chantant en kabyle, il préserve et transmet cet héritage culturel aux générations futures.