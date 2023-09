Tajine Zitoune, dans le TOP 10 mondial des meilleurs plats à base de poulet (TasteAtlas)

dans le vaste univers des délices culinaires qui ornent nos tables du monde entier, certains plats se démarquent plus que d’autres. C’est précisément le cas du Tajine Zitoune, ce plat traditionnel algérien, qui vient d’être classé parmi les dix meilleurs plats à base de poulet du monde selon Taste Atlas.

Cette plateforme, reconnue pour son expertise en matière de gastronomie mondiale, a déjà répertorié 10 863 plats traditionnels, 6 044 ingrédients locaux, et recommande 23 867 restaurants authentiques. Avec plus de 50 162 experts en alimentation contribuant à ses classements, sa reconnaissance n’est pas à prendre à la légère.

Face à des concurrents de taille comme le Jujeh kabab d’Iran, classé premier, ou le Karaage du Japon, qui occupe la seconde place, le Tajine Zitoune a su conquérir les palais et se hisser à la dixième position, une véritable prouesse.

Tajine zitoune

📍Algeria 🇩🇿

⭐ 4.6

💯 #11 best-rated chicken dish in the world Learn about the best rated chicken dishes in the world: https://t.co/D05n4j4oab pic.twitter.com/IirFWmd3a3 — TasteAtlas (@TasteAtlas) September 30, 2023

Qu’est-ce qui fait la particularité du Tajine Zitoune?

Le Tajine Zitoune n’est pas seulement un plat ; c’est une symphonie de saveurs et d’ingrédients qui racontent une histoire algérienne. Composé de morceaux de poulet, d’olives, d’oignons, et d’autres ingrédients tout aussi savoureux, sa préparation est un rituel.

Ce qui a certainement séduit *Taste Atlas* est cette combinaison unique d’ingrédients et la manière dont ils sont harmonieusement mijotés pour offrir un plat riche et savoureux. Le poulet est doré avec les oignons et les épices, puis mijoté à la perfection avec les légumes et les olives. La touche finale, un mélange de farine et de jus de citron, donne à ce plat sa texture caractéristique.

En conclusion, le classement du Tajine Zitoune parmi les meilleurs du monde n’est pas une surprise pour ceux qui ont eu la chance de déguster cette merveille algérienne. Il est la preuve que la cuisine algérienne, riche et variée, a toute sa place sur la scène gastronomique mondiale.