Tajine Zitoune dans le top 10 mondial des 100 meilleurs plats de poulet du classement TasteAtlas

Le plat algérien « Tajine Zitoune », meilleur plat de poulet en Afrique et dans le monde arabe, et dans le top 10 mondial selon Testatlas. En effet, selon le site spécialisé dans la cuisine et les plats populaires à travers le monde « TasteAtlas » a classé le « Tajine Zitoune » parmi les meilleurs plats de poulet au monde. Selon ce site, ce plat algérien se distingue comme étant le meilleur plat de poulet en Afrique et dans le monde arabe.

Le plat « Tajine Zitoune » qui est classé huitième au monde et premier en Afrique et dans le monde arabe, parmi les 100 meilleurs plats de cette même catégorie dans le monde, vient juste après le plat portugais « Frango assado com piri piri » qui est classé 7ème et juste avant le « Fricasé de pollo », un plat cubain qui est 9ème dans ce Top 100 des meilleurs plats de poulet du classement TasteAtlas.

Si Tajine Zitoune est classé 8ème au monde sur les 100 meilleurs plats au monde selon le site TasteAtlas, la 1ère place revient à un plat iranien, alors que la seconde place revient au plat coréen et la 3ème place au plat indien Murgh Makhani.

Y’a-t-il d’autres pays du Maghreb et d’Afrique dans ce classement ?

Il est à noter que ce plat algérien est l’unique représentant du continent africain dans le top 10 de ce classement, et qu’on retrouve le plat marocain Chicken Tajine en 44ème place de ce classement mondial. Alors qu’à la 12ème place on retrouve un plat du Mozambique le Peri Peri Chicken et à la 50ème le plat éthiopien Doro wat.

Le « Tajine Zitoune » est un plat algérien populaire et sa préparation est facile. Il s’agit d’olives vertes, de poulet, de bouillon, de carottes et d’épices qui sont cuits et ensuite placés dans un plat de service, prêt à être dégusté. Le temps de préparation de ce plat ne prend que 15 minutes, tandis que le temps de cuisson est de 40 minutes. De plus, il est souvent servi lors de repas de famille ou de grandes occasions. La combinaison du poulet, des olives et des épices crée une explosion de saveurs en bouche.

Il est important de noter que ce plat est également riche en nutriments, en protéines et en vitamines, ce qui en fait un choix sain pour les amateurs de cuisine.

Le « Tajine Zitoune » est un plat qui traverse les frontières et qui est devenu populaire dans de nombreux pays à travers le monde. Il est souvent servi dans les restaurants algériens et marocains, ainsi que dans les restaurants du Moyen-Orient et d’autres régions.