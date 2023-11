Tags antimusulmans sur les murs d’une mosquée de Cherbourg : la Mosquée de Paris dénonce

Ces dernières semaines, les Musulmans de France subissent des pressions et vivent une situation qui se dégrade de jour en jour. En effet, si les personnes de confession musulmane subissent des attaques depuis des années, cela s’est accentué depuis le 7 octobre 2023, date marquant le début de la guerre entre le Hamas et Israël.

Cette situation ou les attaques et les persécutions contre les Musulmans sont de plus en plus nombreuses et violentes en France, inquiète la Grande Mosquée de Paris, qui n’a de cesse de dénoncer ces actes islamophobes.

La dernière dénonciation de la Grande Mosquée de Paris date d’hier, le dimanche 26 novembre, ou cette institution dénonce sur sa page Facebook et son compte X, des tags antimusulmans ignobles ont été inscrits sur les murs d’une mosquée de Cherbourg. Sur ce même post, l’institution qualifie cela d' »inacceptable ». Et exprime sa « solidarité avec les responsables de la mosquée et nos concitoyens musulmans de la ville. » Rappelant aussi que « ces dernières semaines, plusieurs mosquées, dont aussi celle de Valence, ont été les cibles de dégradations, injures et menaces. »

Pour conclure le post, la Grande Mosquée de Paris rappelle que « la sécurité de tous les lieux de culte en France est une priorité. »

Des #tags antimusulmans ignobles ont été inscrits sur les murs d’une mosquée de #Cherbourg. C’est inacceptable. Solidarité avec les responsables de la mosquée et nos concitoyens musulmans de la ville. [1/2] — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) November 26, 2023

La Grande Mosquée de Paris dénonce la libération de la parole antimusulmane en France

Dans une récente lettre adressée au président de l’Arcom, Roch-Olivier Maistre, le recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, exprime son inquiétude croissante face à la libération et à la banalisation de la parole antimusulmane dans les médias. Cette préoccupation est partagée par de nombreux musulmans en France.

La Grande mosquée de Paris a récemment publié un communiqué exprimant son extrême préoccupation face à la propagation de discours racistes et haineux à l’encontre des musulmans en France. Ces actes et discours portant atteinte aux groupes, aux individus et aux biens en raison de leur appartenance religieuse sont devenus une source majeure d’inquiétude.

A LIRE AUSSI : Libération de la parole antimusulmane en France : la Grande Mosquée de Paris inquiète

Ces événements surviennent dans un contexte de conflit entre le Hamas et Israël, ce qui ne fait qu’aggraver les tensions au sein de la société française. Le recteur Chems-Eddine Hafiz souligne que cette recrudescence de la parole antimusulmane nuit gravement à la coexistence religieuse en France, mettant ainsi en péril la stabilité du pays.

Face à cette situation préoccupante, le recteur de la Grande mosquée de Paris appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures immédiates pour lutter contre cette tendance alarmante. Il est essentiel de protéger la cohésion sociale et de prévenir une escalade des tensions dans un moment déjà marqué par des événements tragiques au Proche-Orient.