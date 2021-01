Tadjadit, Khimoud et Benrahmani quittent la prison

Le juge près le tribunal de Beb El Oued, dans la wilaya d’Alger, a rendu aujourd’hui, le 21 janvier, son verdict dans le procès en appel Mohamed Tadjadit, Noureddine Khimoud et Abdelhak Ben Rahmani.

En effet, Mohamed Tadjadit est condamné à 6 mois de prison, dont 4 mois fermes, et 2 mois de sursis.

Tandis que, Noureddine Khimoud, est condamné à 6 mois de prison dont 4 mois fermes et 2 mois de sursis.

Le juge a également condamné Abdelhak Ben Rahmani, à 6 mois de prison, dont 3 mois de prison fermes et 3 mois de sursis.

Les trois détenus d’opinions quittent la prison aujourd’hui, après avoir donc purgé leurs peines.

Le parquet avait requis 2 ans de prison ferme

Il convient de rappeler que, le parquet avait requis 2 ans de prison ferme assorti d’une amende de 200 000 Da à l’encontre des trois détenus « Mohamed Tadjadit, Noureddine Khimoud et Abdelhak Ben Rahmani » lors du procès ce 14 janvier 2021 au tribunal de Bainem.

Mohamed Tadjadit et Noureddine Khimoud sont à la prison d’El Harrach à Alger depuis le 27 août dernier, et sont poursuivis pour dix chefs d’accusation, dont « atteinte à la sécurité et à l’unité du pays », « outrage à corps constitué » et « exposition de la vie d’autrui au danger en incitant à un rassemblement pendant la période du confinement ».

Ces trois détenus ont entamé une grève de la faim, depuis le 27 décembre dernier, pour protester et dénoncer la décision du prolongement de la durée du mandat de dépôt des trois jeunes par le juge d’instruction du tribunal de Bab El Oued (Bainem).