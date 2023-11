Tebboune approuve la création d’un Data Center par Huawei lors du Conseil des Ministres

En effet, le Président Tebboune, a présidé la réunion où deux projets de loi cruciaux ont été discutés, l’un concernant les dépenses et l’autre la régularisation du budget pour l’année 2021. L’accent a été mis sur la transition numérique en Algérie et la situation des stations de traitement des eaux usées. Donc, lors de cette séance, plusieurs sujets ont été abordés, allant des secteurs financiers à la transition numérique, en passant par les travaux publics et la gestion des ressources en eau, comme l’indique le communiqué présidentiel.

Lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, un projet majeur a été validé : la mise en place d’une base de stockage et de protection des données électroniques (Data Center), confiée à la société chinoise Huawei.

De plus, le Président a salué la clarté de la vision numérique de l’Algérie, approuvant la création d’une base de données électroniques par Huawei. Donc, ce projet vise à éliminer la bureaucratie, à promouvoir la transparence, et à répondre précisément aux besoins du pays dans tous les secteurs.

Feu vert pour la réalisation du projet ferroviaire Tindouf – Béchar

En outre, Abdelmadjid Tebboune, a salué les résultats positifs du projet de loi sur le règlement budgétaire de 2021 malgré la crise du COVID-19. Il a souligné la nécessité de maintenir l’indépendance financière de l’Algérie.

Enfin, le Conseil des ministres a donné son feu vert pour la réalisation du projet ferroviaire Tindouf-Béchar. L’accent est mis sur l’accélération des travaux par l’Agence nationale d’études et de suivi des investissements ferroviaires (Anserif) en collaboration avec les entreprises Kousidar et CRCC de Chine. Et le Président a insisté sur la réduction des délais pour renforcer l’économie nationale.