Karim Tabbou placé sous contrôle judiciaire

Karim Tabbou, militant et opposant politique algérien et coordinateur de l’Union démocratique et social (UDS, non agréé) a été placé sous contrôle judiciaire par le procureur de la République près le tribunal de Koléa dans la wilaya de Tipaza, ce 25 mai 2023 selon son avocat Me Belala et le CNLD.

Cette décision fait suite à sa participation à une émission de télévision avec l’ancien président tunisien Moncef Marzouki le 7 mai dernier. Dans cet article, nous revenons sur les détails de cette affaire ainsi que sur les précédentes arrestations de Karim Tabbou.

Karim Tabbou est poursuivi pour 4 chefs d’accusation en « lien avec sa participation » à une émission de télévision avec l’ancien président tunisien Moncef Marzouki. Les détails de l’affaire seront annoncés ultérieurement par le collectif de la défense, selon Me Belala, l’avocat de Karim Tabbou.

Karim Tabbou déjà sous contrôle judiciaire dans une autre affaire

Tabbou est déjà sous contrôle judiciaire depuis le 29 avril 2022 dans une autre affaire liée à son accrochage avec Bouzid Lazhari, alors président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), lors des funérailles de Me Ali Yahia Abdennour au cimetière de Ben Aknoun à Alger.

Karim Tabbou a été arrêté plusieurs fois depuis le début du Hirak en février 2019, un mouvement populaire qui a conduit à la chute de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika en avril 2019. Il a été incarcéré entre septembre 2019 et juillet 2020. En mars 2020, il a été condamné à une année de prison ferme. En novembre de la même année, Karim Tabbou avait écopé d’une année de prison avec sursis.