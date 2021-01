Le porte-parole de l’UDS et ancien détenu politique Karim Tabbou a taclé violemment le pouvoir lors de son passage, comme invité sur Tv5 monde, estimant que ce dernier est en panne de projet, est incapable de procurer l’espoir aux Algériens.

En effet, lors de son passage hier comme invité sur TV5 monde, la figure emblématique du mouvement populaire algérien « Hirak » Karim Tabbou s’est montré sans concession avec les tenants du régime. Interrogé d’abord à propos du 60e anniversaire des évènements du » 8 janvier 1961 », où les Français d’Algérie et de France votaient à 75 % en faveur de l’autodétermination de l’Algérie, Karim Tabbou a répondu, « depuis 1962, nous avons connu une succession de tricheries, une succession de coups d’État, une succession des fausses représentations politiques et sociales et on aboutit à une situation où les Algériens 60 ans après se sont soulevaient, ils étaient des millions à sortir dans la rue et un des slogans phares de ces manifestations était “le peuple veut son indépendance’.

Avant d’ajouter, » le pouvoir a fait en sorte à ce que l’indépendance soit tout simplement réduite au fait que le pays dispose d’un siège aux nations unies, mais en termes de libertés, en termes d’accès a la citoyenneté ? Les Algériens continuent de la revendiquer. Ils étaient des millions à sortir, et ils se sentent encore concernés, parce qu’aujourd’hui, les Algériens ont pris une décision importante : ils vont s’occuper eux-mêmes de leurs propres affaires. », estimant toutes fois que, les affaires des Algériens depuis des années ont étés gérés au-dessus de leurs têtes et en dehors de leur volonté.

En réponse à une question sur l’attitude du pouvoir actuel, deux ans passés après le « Hirak », Karim Tabbou a déclaré, « “Le Hirak n’est ni dans l’impasse ni mort, il est certes vrai que le pays a été conduit à l’impasse par la faute d’un régime qui est liberticide, qui ne veut pas laisser s’exprimer les libertés, qui ne veut pas laisser le peuple algérien accéder a ces ambitions et espoirs”.

» L’Algérie est un pays de jeunesse, de génies, un pays d’énergies extraordinaires. Malheureusement par la faute d’un régime en panne de projet, en mal de légitimité, incapable de procurer l’espoir aux Algériens. Cette situation pousse les Algériens à rester mobilisés à rester déterminés, parce ces jeunes ne veulent pas que les horizons soient cloués que leur avenir soit limité au seul fait d’aller se jeter dans la mer ou se retrouver dans des prisons, les Algériens veulent vivre veulent jouir de leur pleine liberté ».

Pour conclure, le Militant Karim Tabbou persiste et signe, « Le Hirak n’est ni dans l’impasse ni mort, au contraire les Algériens sont plus que jamais mobilisés. L’impasse se trouve au sein de ce régime plus qu’elle se trouve au sein de la société ».