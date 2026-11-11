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Système biométrique européen aux frontières : après les retards, la bataille judiciaire

RA
Rima Aissanou
2 min de lecture
Système biométrique européen aux frontières : après les retards, la bataille judiciaire
Après les retards et les bugs qui ont perturbé les contrôles aux frontières européennes, l'affaire prend une tournure judiciaire. L'agence eu-LISA attaque trois géants de la tech, dont le français Atos, pour les retards du système EES.
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Pression maximale sur le contrôle des frontières européennes. Après un été noir marqué par des retards en chaîne et des bugs à répétition dans les aéroports, l’agence eu-LISA passe à l’offensive. Elle a porté plainte contre le consortium chargé du développement de l’EES, le nouveau système d’enregistrement des ressortissants hors UE dont le lancement a viré au fiasco.

Traînés en justice pour des retards à répétition : IBM, le français Atos et l’italien Leonardo sont dans le collimateur d’eu-LISA. Selon ses derniers comptes annuels, l’agence européenne a porté plainte contre le trio en Estonie, son pays d’ancrage, en décembre 2025.

En cause ? Le non-respect des délais de livraison du système d’entrée/sortie (EES), qui a fait grimper en flèche les frais de maintenance logicielle et matérielle.

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Des années de retard avant le lancement

La bataille judiciaire est désormais engagée devant le tribunal de Harju, la plus grande juridiction de première instance d’Estonie, comme l’a confirmé une porte-parole au Financial Times. Si aucune audience n’est fixée pour l’instant, eu-LISA se veut rassurante : l’agence affirme que ce litige n’entrave en rien le système EES, désormais « pleinement opérationnel dans toute l’Europe ».

Véritable casse-tête pour la Commission européenne, le système d’entrée et de sortie (EES) a accumulé les revers. Promis pour 2022, son déploiement dans les aéroports n’a démarré qu’en octobre 2025, avant de tourner à plein régime en avril 2026.

Son rôle ? Ficher les entrées et sorties des ressortissants hors UE effectuant de courts séjours dans l’espace Schengen (limités à 90 jours sur 180). Lors du premier passage, le dispositif capture la photo du visage et, si nécessaire, les empreintes digitales pour automatiser les contrôles ultérieurs.

Un été de perturbations

Censé moderniser les frontières de l’espace Schengen en remplaçant le tamponnage manuel par des contrôles biométriques rapides, l’EES promet de lutter contre l’immigration irrégulière. Pourtant, le bilan estival est amer : la mise en service du système a été un véritable casse-tête logistique, provoquant d’importants ralentissements et désorganisations dans les terminaux européens.

Alors que l’industrie aérienne tirait la sonnette d’alarme le 1er juillet dernier, Bruxelles tentait de temporiser en affirmant que les dysfonctionnements de l’EES étaient très localisés. Une vision optimiste démentie par les faits : le Financial Times pointe des failles matérielles grotesques, comme ces capteurs biométriques mis en déroute par la sueur sur les doigts des passagers.

Les retards de livraison pendant le développement de l’EES n’ont aucun lien avec son fonctionnement actuel, a insisté la Commission.

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Rima Aissanou

Rima Aissanou - Journaliste – Diaspora, tourisme et voyages

Rima Aissanou est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les thématiques liées à la diaspora algérienne, au tourisme et aux voyages.

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