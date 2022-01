Symptômes Covid-19 chez les enfants : faut-il s’inquiéter ?

L’Algérie fait face de nouveau à une forte propagation du coronavirus. Cette 4e vague touche désormais un grand nombre d’enfants, selon des spécialistes. Or, ces derniers rassurent quant aux risques sur cette frange de la population.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, la spécialiste en pédiatrie Nawal Atidjal a adressé un message rassurant aux parents les appelants à ne pas s’inquiéter en cas d’apparition de symptômes du Covid-19 chez leurs enfants. Selon elle, ces symptômes ne sont « pas dangereux ».

La spécialiste a également indiqué que les symptômes du Covid-19 sont similaires chez les enfants. À ce propos, elle explique qu’il s’agit, dans tous les cas, de la fièvre et de la toux, ce qui est « loin d’être inquiétant », insiste-t-elle.

Dans le même sillage, la pédiatre souligne que le nombre de cas de Covid-19 chez les enfants a connu une hausse considérable ces derniers jours. Par conséquent, elle appelle les parents à « ne pas cacher la contamination de leurs enfants d’autant plus que ce n’est pas du tout une honte ».

Suspension des cours : ce que préconise le ministre de l’Éducation

Au vu de la forte recrudescence de l’épidémie du coronavirus en Algérie, les autorités ont décidé, après consultation du Comité scientifique, de suspendre les cours dans les trois paliers de l’éducation, pour une période de 10 jours.

S’exprimant sur ce point, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelkrim Belabed a affirmé que cette mesure doit être exploitée « pour la révision et non pas pour les sorties et les rencontres dans les espaces publics ».

Tout en appelant les parents à garder leurs enfants à la maison, le premier responsable du secteur a rappelé que cette décision vise à casser la chaine de propagation du coronavirus.