« Plus un visa pour un citoyen algérien » : le camp Retailleau veut suspendre les visas dès 2027

À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, les prises de position sur l’immigration se multiplient au sein de la droite française. En première ligne pour défendre la candidature de Bruno Retailleau, l’eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy remet sur la table le dossier sensible des visas pour les Algériens.

À chaque scrutin majeur en France, l’Algérie et ses ressortissants se retrouvent au cœur des joutes politiques, souvent contre leur gré. L’élection présidentielle de 2027 ne déroge pas à cette règle.

En quête d’un nouveau souffle pour la campagne de Bruno Retailleau, l’eurodéputé François-Xavier Bellamy choisit de réactiver des polémiques récurrentes, ciblant directement l’Algérie et ses ressortissants.

🟢 À LIRE AUSSI : Présidentielle 2027 : « Le racisme n’est pas une opinion », Gilles Bouleau recadre Éric Zemmour

François-Xavier Bellamy propose d’expulser des Algériens sans-papiers vers des pays tiers en Afrique

Dans l’optique de relancer la dynamique autour de Bruno Retailleau, l’eurodéputé François-Xavier Bellamy remet sur le devant de la scène des débats anciens, en ciblant directement l’Algérie et ses ressortissants. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux vendredi 13 novembre, l’eurodéputé a ainsi plaidé pour le gel des visas accordés aux ressortissants algériens, tout en réclamant l’expulsion de sans-papiers algériens vers des pays tiers du continent africain.

« Il faut imposer à l’Algérie de sortir enfin de ce chantage scandaleux qu’elle cherche à nous imposer et on en a tous les moyens », déclare François-Xavier Bellamy, avant de détailler les leviers qu’il juge efficaces pour exercer une pression sur Alger.

Pour justifier cette mesure, François-Xavier Bellamy s’appuie sur la législation européenne : « Avec le règlement européen sur les retours, on peut expulser un ressortissant algérien présent illégalement sur le sol français. Si l’Algérie ne veut pas le reprendre, [il faut l’expulser] dans un autre pays, par exemple du continent africain, où on créera un centre de retour », affirme-t-il.

« Plus un visa pour un citoyen algérien »

S’inscrivant dans le bras de fer qu’il entend mener face à Alger, l’élu européen suggère de conditionner la reprise des visas pour les Algériens au respect des obligations consulaires, demandant leur suspension « tant que l’Algérie ne reprend pas ses propres ressortissants ».

L’élu Les Républicains érige cette proposition en priorité politique : « Ça devrait être la base et aujourd’hui, c’est l’objectif immédiat qu’il faudra mettre en œuvre dès l’alternance en 2027 », souligne-t-il, ciblant explicitement le scrutin présidentiel de 2027.

🟢 À LIRE AUSSI : « Il faut normaliser les relations » : Bruno Retailleau change de ton sur l’Algérie