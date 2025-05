Suspension de la chaîne Echorouk News TV : l’ANIRA sévit face à un discours raciste

L’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel a annoncé la suspension totale de la chaîne Echorouk News TV pour 10 jours, à compter de minuit, suite à un contenu jugé gravement raciste. Ce dernier visait un groupe de migrants en situation irrégulière originaires de pays africains, et comportait un terme à forte connotation haineuse, incompatible avec les valeurs républicaines et humaines de l’Algérie.

Selon l’ANIRA il s’agit d’un manquement flagrant à la déontologie journalistique et d’un défaut manifeste de responsabilité éditoriale. Le traitement de cette thématique sensible a été jugé irrespectueux, discriminatoire et contraire à l’éthique attendue de tout média professionnel. L’Autorité a dénoncé une couverture qui nuit à l’image d’un média censé informer avec discernement, notamment sur des sujets aussi délicats.

Une exigence de responsabilité et de valeurs républicaines

L’Autorité de régulation a exigé de la chaîne la présentation d’excuses officielles, publiques et explicites, comprenant une condamnation claire du contenu fautif. Elle a également rappelé que l’Algérie se fonde sur des principes rejetant toute forme de racisme, de haine ou de discrimination, et que les médias ont un rôle essentiel à jouer dans la préservation de l’unité nationale et du respect des droits humains.

L’ANIRAV appelle ainsi tous les médias audiovisuels à respecter les lois en vigueur, les règles de professionnalisme, ainsi que l’éthique du métier. Cet épisode constitue un avertissement fort : toute dérive éditoriale qui porterait atteinte à la cohésion sociale ou à la dignité des personnes fera l’objet de sanctions exemplaires. Cette décision vise à rappeler que la liberté d’expression s’accompagne d’une responsabilité éditoriale, dans le respect des valeurs fondamentales de la République.

Qui est l’ANIRA, l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel ?

L’ANIRA (Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel) est un organisme public algérien.

L’État a créé l’ANIRA pour surveiller et encadrer les médias audiovisuels du pays, comme les chaînes de télévision et les radios.

Son rôle principal est de s’assurer que les médias respectent les lois, les règles de déontologie (comme dire la vérité, respecter les personnes, éviter les propos haineux ou racistes) et les valeurs de l’Algérie.

Par exemple, si une chaîne de télévision diffuse des contenus jugés dangereux, mensongers ou discriminatoires, l’ANIRA peut intervenir. Elle peut envoyer un avertissement, suspendre une émission ou même interdire temporairement la diffusion d’une chaîne.L’ANIRA veille aussi à adapter les contenus pour protéger les téléspectateurs, notamment les enfants. Elle encourage un journalisme respectueux, professionnel et responsable.