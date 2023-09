L’Algérie suspend l’importation de bovins vivants de France

Le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a annoncé ce samedi la suspension immédiate de l’importation de bovins vivants en provenance de France. Cette décision fait suite à l’apparition d’une maladie contagieuse touchant ces animaux dans ce pays.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a pris cette mesure préventive en urgence après consultation de l’Autorité vétérinaire nationale. Le ministère a alors annoncé la suspension de l’importation de bovins vivants en provenance de France via un communiqué publié sur sa page Facebook.

Quelle est la maladie en cause de cette suspension ?

La maladie responsable de cette suspension est la maladie hémorragique épizootique, qui touche principalement les bovins vivants en France. Cette maladie, officiellement déclarée par les autorités sanitaires françaises, a été le facteur déterminant derrière la décision du ministère de l’Agriculture de suspendre immédiatement l’importation de bovins vivants en provenance de France.

La maladie hémorragique épizootique est donc une affection virale grave qui affecte le bétail, en particulier les bovins. Cette maladie peut se propager rapidement au sein des troupeaux et entraîner des pertes importantes pour l’industrie agricole.

D’ailleurs, les conséquences de cette maladie sont multiples. Outre les souffrances pour les animaux touchés, elle peut entraîner des pertes économiques significatives pour les éleveurs, la réduction de la production de viande et des répercussions sur la sécurité alimentaire. Par conséquent, la réaction rapide des autorités algériennes à pour but pour éviter l’introduction de cette maladie sur leur territoire est compréhensible et témoigne de leur engagement envers la santé animale et la sécurité alimentaire nationale.

Maladie hémorragique des vaches en France

Arrivée par la frontière espagnole, la maladie hémorragique épizootique a été détectée dans de premiers élevages français. Cette affection virale qui peut s’avérer fatale touche les bovidés domestiques et les cervidés sauvages. Mais que sait-on de son mode de transmission et de sa propagation récente en Europe ?

L’alerte concerne donc pour l’heure trois élevages français. Détectée en Europe au printemps dernier, la maladie hémorragique épizootique (MHE) a franchi les frontières françaises, avec de premiers cas détectés dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, a indiqué ce jeudi 21 septembre le ministère de l’Agriculture.

Ainsi, dans son communiqué, ce même ministère affirme que « Des mesures de gestion de cette maladie sont mises en place par les services du ministère en lien avec les organisations professionnelles ».