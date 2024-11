Suspension du commerce avec la France : le premier ministre répond aux rumeurs

L’Algérie a catégoriquement rejeté les informations relayées par Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France à Alger, qui affirme que l’Algérie aurait suspendu le commerce avec la France. « Suite aux allégations mensongères colportées par l’ancien ambassadeur de France à Alger, dans son délire haineux et coutumier à l’égard de l’Algérie, au sujet de prétendues mesures restrictives au commerce, la cellule de Communication auprès du Premier ministre tient à apporter un démenti catégorique à ces informations erronées et totalement infondées », a annoncé le Premier ministère via un communiqué de l’APS (Agence Presse Service).

Des rumeurs basées sur un document non authentifié

L’ancien diplomate français a fondé ses affirmations sur un document non authentifié circulant sur les réseaux sociaux, prétendant que l’Algérie et la France avaient bloqué leurs importations et exportations. Dans un message publié mercredi sur X, Driencourt a écrit : « Pour remercier la France, l’Algérie décide de bloquer toutes les importations françaises et les exportations vers la France. Nous sommes décidément aveugles. »

Cependant, Cette déclaration n’a aucun fondement officiel. Les autorités algériennes, par la voix de la cellule de communication du Premier ministère, ont ainsi clarifié la situation et affirmé qu’aucune restriction de ce type n’a été prise.

🟢À LIRE AUSSI : Domiciliation bancaire : l’Algérie bloque la France et débloque l’Espagne

Il est donc demandé de ne pas accorder foi aux informations circulant sur les réseaux sociaux, jugées infondées et émanant de sources non officielles.

Pour remercier la France, l’Algérie décide de bloquer toutes les importations françaises et les exportations vers la France. Nous sommes décidément aveugles. pic.twitter.com/WgUbZzcwew — Xavier Driencourt (@XMDriencourt) November 6, 2024

Impact potentiel pour les entreprises : un malentendu sans base concrète

Les rumeurs de suspension des domiciliations bancaires pour les transactions commerciales entre l’Algérie et la France ont suscité une inquiétude parmi les entreprises des deux pays, craignant des effets significatifs sur l’approvisionnement en biens français, ainsi qu’une interruption des exportations algériennes. Cependant, à ce stade, il n’y a aucune confirmation de telles mesures. Les autorités invitent donc les acteurs économiques à poursuivre leurs activités normalement, sans céder à la panique engendrée par de fausses informations.

Un contexte économique et diplomatique complexe, mais inchangé

Cet incident intervient dans un contexte de tensions parfois fluctuantes entre l’Algérie et la France, mais les deux nations maintiennent jusqu’à présent des liens commerciaux solides et durables.

🟢À LIRE AUSSI : PLF 2025 : le ministre des Finances répond aux préoccupations des députés

Les autorités algériennes insistent sur l’importance de ne pas tirer de conclusions hâtives, et de ne pas baser les décisions économiques sur des rumeurs, particulièrement lorsque celles-ci peuvent affecter la stabilité des échanges entre les deux pays.