Suspension des cours : le Pr Mahyaoui explique les objectifs escomptés

Au vu de la situation épidémiologique liée à la 4e vague du Coronavirus, l’Algérie a décidé de suspendre les cours dans les trois paliers de l’Éducation pour une durée de 10 jours à compter d’aujourd’hui. Le Pr Riad Mahyaoui revient sur cette décision tout en expliquant comment elle pourra être bénéfique.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le membre du Comité scientifique, qui a pris part à la réunion d’hier mercredi présidée par le président de la République, a indiqué que « l’arrêt des cours dans les trois cycles pendant dix jours permettra de rompre la chaîne de transmission en milieu scolaire ».

Estimant qu’il s’agit d’une « décision salvatrice », le spécialiste souligne que les parents doivent veiller à ce que leurs enfants restent à la maison afin de concrétiser l’objectif de cette décision qui est de rompre, voire d’arrêter la chaîne de transmission.

Dans ce sens, le Professeur préconise de consacrer cette période pour les révisions et rappelle « qu’il ne faut pas sortir les enfants dans les parcs et autres lieux publics où ils seraient en masse et pourraient continuer à se contaminer ».

« Une aubaine pour relancer la vaccination »

Cependant, il convient de rappeler que le personnel de l’Éducation nationale n’est pas concerné par cette mesure. À ce propos, l’invité de la Radio indique que cela intervient afin de « lancer la 4e campagne de vaccination du personnel éducatif et mettre à niveau le protocole sanitaire ».

De leur côté, des syndicats de l’éducation ont également salué la décision de la suspension des cours dans les établissements des trois paliers jusqu’au 29 du mois en cours. Pour l’Association nationale des parents d’élèves, il faut « profiter de cette période pour lancer des campagnes de vaccination, car il s’agit de la seule solution dont nous disposons face à ce virus ».

La fédération nationale des travailleurs de l’éducation (FNTE) estime pour sa part que « la décision du Président Tebboune est sensée, parce que les cas de contaminations n’arrêtent pas d’augmenter ».