Suspension des commandes de véhicules en Algérie : DFSK met en garde !

La marque automobile chinoise DFSK fait face à une rupture d’approvisionnement en véhicules. Burgan International met en garde les consommateurs contre les fausses transactions.

Dans un contexte où l’industrie automobile algérienne se relève progressivement des crises de production et de distribution. Burgan International, représentant exclusif de la marque chinoise DFSK, fait un rappel important.

Un communiqué de presse diffusé par l’institution rappelle aux citoyens que, faute de disponibilité des véhicules, aucune commande, qu’elle soit préliminaire ou définitive, ne sera enregistrée par ses soins ou par son réseau de distributeurs agréés.

Rupture de stock : DFSK arrête temporairement les commandes de véhicules

En effet, l’institution souligne qu’aucune commande ne sera acceptée jusqu’à nouvel ordre en raison de cette rupture d’approvisionnement.

Le communiqué précise : « Nous tenons à rappeler à nos honorables citoyens que l’institution Burgan International, représentant exclusif de la marque chinoise DFSK, n’enregistre aucune commande. Qu’elle soit préliminaire ou définitive, en raison de l’indisponibilité des véhicules ».

Cette mesure restera en vigueur jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée, mais la situation actuelle ne permet pas de garantir un délai précis de réapprovisionnement.

Dans ce cadre, le communiqué invite les consommateurs à ne pas se laisser séduire par des offres alléchantes. Ou des fausses promesses. Burgan International a tenu à clarifier un autre point essentiel en matière de transactions dans l’achat de véhicules. « L’institution ne perçoit aucun paiement, et cette règle s’applique également à son réseau de distributeurs agréés », lit-on dans le communiqué.

En outre, Burgan International appelle à une vigilance accrue : « L’institution réaffirme son engagement envers la sécurité de ses clients et les invite à faire preuve de vigilance ».

En conclusion, Burgan International remercie ses clients pour leur confiance. Et assure qu’elle continue de travailler pour maintenir les plus hauts standards de transparence et d’intégrité.

Négociations en cours pour l’investissement dans la production automobile en Algérie : 13 entreprises internationales intéressées

Par ailleurs, le conseiller du ministre de l’Industrie a révélé que 13 entreprises internationales du secteur automobile sont en pourparlers avec le ministère pour investir dans la fabrication de véhicules en Algérie.

Parmi elles, la marque Hyundai a déjà signé un protocole d’accord avec le ministère. Qui prévoit de soutenir les producteurs locaux de pièces détachées de véhicules dès le début de la production.

Le conseiller du ministre de l’Industrie a également souligné que l’Algérie a besoin d’environ 500 entreprises spécialisées dans la fabrication de pièces de rechange, alors qu’il y en a actuellement 120.

En parallèle, l’Algérie a établi une collaboration avec une entreprise italienne pour produire des composants plastiques pour véhicules. Un laboratoire sera également créé prochainement pour certifier la qualité de ces pièces.