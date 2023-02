Suspension de l’octroi des visas pour les Français : le MAE dément

Pour promouvoir le tourisme, les autorités algériennes ont établi quelques facilitations permettant aux voyageurs étrangers de se rendre plus facilement en Algérie. Notamment en ce qui concerne les visas touristiques. D’ailleurs, même une ligne aérienne directe a été créée pour permettre le transport des touristes français. Mais aussi, des membres de la diaspora depuis Paris vers Djanet.

Cependant, ces derniers jours, « une compagne mensongère » a fait beaucoup de bruit, prétendant la suspension des visas touristiques au profit des ressortissants français, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué publié ce dimanche.

Le MAE dément la suspension de la délivrance des visas pour les Français

En effet, dans le communiqué en question, le ministère des Affaires étrangères tient à apporter un « démenti catégorique ». Concernant cette désinformation, « émanant de certains cercles hostiles », précise le document. Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté algérienne à l’étranger assure que les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger assurent le plus normalement possible, la délivrance des visas pour les ressortissants étrangers, dont les Français.

Dans ce sillage, le même ministère rappelle, que depuis le début de l’année, plusieurs facilitations et mesures additionnelles ont été instaurées. Et ce, pour permettre la délivrance des visas à l’arrivée sur le territoire algérien. Notamment au niveau des aéroports, des aéroports, des postes frontaliers et portuaires.

De plus, le MAE rappelle également que les services consulaires algériens à l’étranger, continuent de traiter les demandes de visas formulées à titre privé. Et ce, notamment, conformément à la réglementation en vigueur.

