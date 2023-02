Suspension de la vente des bidons d’huile de 5 L et sacs de semoule de 25 KG

Lors de son passage sur les ondes de la Radio Algérienne, le directeur de l’organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce Ahmed Mokrani a annoncé que le ministère de commerce a décidé de suspendre la commercialisation de l’huile de table en bidon de 5 litres. Ainsi que la semoule en sac de 25 kg.

En fait, à moins d’un mois du ramadan les autorités responsables ont déjà commencé les préparatifs. En effet, plusieurs mesures ont été prises à cet égard. Notamment, en ce qui concerne l’importation de la viande rouge et le plafonnement des prix de la viande blanche. Ou encore par rapport à la mise en place des marchés de proximité.

Par ailleurs, afin de lutter contre les pénuries en matière de produits alimentaires qui caractérisent le mois de ramadan, les autorités responsables ont pris les précautions nécessaires. Comme on l’avait susmentionné, la vente de la semoule (25 kg) et l’huile de table (5L) sera suspendue.

Voici les explications d’Ahmed Mokrani

À en croire les révélations du responsable susmentionné, les autorités responsables ont entamé depuis 4 mois les préparatifs du ramadan. Et ce, en collaboration avec le ministère de l’industrie et celui de l’agriculture. En effet, les deux ministères ont tenu 8 réunions à cet égard. Cela en vue d’assurer la disponibilité de tous les produits alimentaires et agricoles pour les citoyens algériens.

Dans ce sillage Mokrani a fait état de 14.579t de lit disponibles. En ce qui concerne l’huile, le responsable a indiqué que la production de cette matière sera à 55.000t durant le ramadan. Sachant que le besoin national en matière de ce produit est de 48.000t. D’ailleurs, il en est de même pour la production du sucre. Celle-ci atteindra 65.000t.

Par ailleurs, Ahmed Mokrani a indiqué que les services du ministère de commerce ont enregistré quelques perturbations dans l’approvisionnement en matière de farine et semoule. De ce fait, il a été décidé d’augmenter la production nationale. D’ailleurs, les congés au niveau de tous les moulins seront reportés durant le mois sacré.