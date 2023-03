Suspension bidons d’huile 5L et sacs de semoule 25KG : le ministre Zitouni tranche

Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a confirmé dimanche que la suspension de la production d’huile en bidons de 5 litres, ainsi que de semoule de 25 kilogrammes, n’était pas à discuter.

En marge de sa visite sur terrain à l’usine de production d’huile de table « Safia », Zitouni a déclaré que le citoyen est libre d’acheter le volume qu’il souhaite, et c’était en réponse à une question sur la suspension de la production de l’huile de table en bidons de 5 litres.

Le ministre a expliqué que les bouteilles de 5 litres sont les plus demandées par le citoyen algérien, et donc suspendre leur production n’est pas à discuter.

« La même chose s’applique à la semoule« , a ajouté Zitouni, soulignant que les coutumes et traditions algériennes exigent le stockage de grandes quantités.

A LIRE AUSSI : Ramadan 2023 – disponibilité huile et semoule : AGRODIV met les bouchées doubles

Dans le même contexte, le ministre a déclaré que les produits alimentaires de base sont disponibles, considérant que le problème qui a été soulevé dans le passé était la distribution. Et afin de faire face à ce problème, le ministre a révélé l’élaboration d’une carte géographique de répartition selon la nature, la quantité et la culture de consommation dans chaque région pour éviter les fluctuations survenant dans certaines régions.

D’autre part, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a confirmé que l’Algérie dispose d’un important stock de consommables en prévision de toute éventuelle urgence.

AGRODIV rassure sur la disponibilité de l’huile et de la semoule pendant ce Ramadan

Le DG d’AGRODIV, s’était exprimé quelques jours avant le mois sacré pour rassurer quant à la disponibilité de l’huile de table et de la semoule durant ce Ramadan.

En effet, Ibrahim Lazreg, Directeur Général du complexe de production alimentaire AGRODIV avait pris la parole ce samedi auprès du média arabophone « Echourouk » au sujet de la disponibilité des aliments en vente. Ce dernier a indiqué avoir pris des mesures pour assurer l’abondance de produits alimentaires durant le mois de jeune entrant, notamment d’huile et de semoule.

Ces mesures incluent particulièrement le passage à un rythme de production plus soutenu (3×8) impliquant 3 équipes travaillant en continu 24 h/24. L’État a également augmenté le budget et la quantité de matières premières pour permettre une production beaucoup plus importante, ajoute-t-il.