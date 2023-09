Suspecté de fournir des informations à l’ambassade d’Algérie, un policier britannique suspendu

Dans une affaire sans précédent, un officier de police de Londres a été suspendu de ses fonctions après avoir été accusé de transmettre présumément des informations confidentielles à des responsables de l’ambassade algérienne.

Actuellement en suspension rémunérée, l’officier risque d’être licencié si les allégations portées contre lui sont avérées.

Un policier britannique soupçonné de fournir des renseignements à l’ambassade algérienne à Londres

Hier, mercredi, un officier de la Metropolitan Police de Londres a été suspendu de ses fonctions temporairement pour avoir entamé une « relation illicite avec un membre du personnel de l’ambassade algérienne » située à Fitzrovia.

Cette relation présumée, qui se serait déroulée entre mars 2019 et décembre 2020, a été établie sans que le « contact ne soit correctement signalé ou enregistré », selon les autorités anglaises.

L’officier aurait ainsi transmis des informations à des membres du personnel de l’ambassade d’Algérie « sans objectif policier approprié, ce qu’il n’aurait pas dû faire », explique la Metropolitan Police dans un communiqué rapporté par Evening Standard.

De plus, l’officier est également accusé d’avoir consulté des rapports de crimes concernant son voisin sans y avoir été autorisé. Si ces accusations s’avèrent fondées, elles seraient considérées comme une inconduite grave au sein de la force de police.

Suspension et anonymat : le policier bientôt entendu en audience

Un porte-parole de la Metropolitan Police a confirmé au média britannique que l’officier avait été relevé de ses fonctions. Néanmoins, l’identité de l’officier, ainsi que son grade, n’ont pas été divulgués publiquement.

Interrogée sur la raison pour laquelle il n’a pas été nommé, contrairement à d’autres officiers faisant l’objet de procédures pour inconduite, la source a répondu que c’était une décision prise par le président indépendant de l’audience en raison de la sensibilité de son emploi.

L’officier devra faire face à une audience disciplinaire à partir du 26 septembre, qui durera jusqu’au 4 octobre. Cette audience examinera si le comportement de l’officier en question a violé les normes professionnelles de la police britannique en ce qui concerne la confidentialité, les ordres et les instructions, les devoirs et les responsabilités, ainsi que l’honnêteté et l’intégrité.

De son côté, l’ambassade d’Algérie n’a pas répondu aux demandes de commentaire des médias locaux concernant cette affaire.