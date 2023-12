Surnommé « l’Algérien », un baron de drogue recherché par la Belgique, arrêté au Maroc

« L’Algérien », un surnom qui apparaît régulièrement dans les grosses affaires de drogues en Belgique. Et c’est celui de Mohamed C., en fuite et recherché par les autorités belges. Ce criminel a été condamné à plusieurs reprises et doit purger des peines pour des faits de trafic de stupéfiants et des violences dans le milieu de la drogue.

Cependant, ce baron de drogue aurait pris la fuite avant que la justice belge ne lui permette de purger sa peine de prison. L’an dernier, il a été repéré et arrêté au Maroc, avant d’être relâché à nouveau.

En fuite, le narco criminel surnommé « l’Algérien » arrêté au Maroc

En 2020, dans la nuit du 9 au 10 juin, l’homme de drogue a été repéré lors d’une opération menée à Anvers. Les images des caméras de surveillance ont révélé un home qui s’emparait d’un objet avant de faire exploser une grenade sous un véhicule stationné, dans le district anversois de Deurne, en Belgique.

Par ailleurs, la nuit suivante, une deuxième attaque à la grenade a été enregistrée à Saint-Nicolas, en Flandre orientale. Cette opération a été opérée par deux hommes sur un cyclomoteur. Une autre attaque a eu lieu en date du 16 juin 2020 et a ciblé une école de danse à Deurne.

La justice belge avait, à l’époque des faits, estimé que les trois attaques ont été administrées par Mohamed C., ainsi que ses deux complices, notamment Farhan B. et Imran E.L. en plus de sept autres accusés jugés dans le cadre de la même affaire. Deux d’entre eux ont été acquittés, tandis que les autres ont été condamnés pour des peines de 18 mois à cinq ans de prison. Quant à « l’Algérien », la justice belge l’a condamné à huit ans de prison avec une amende de 16 000 euros.

Cependant, avant même de purger cette peine, le narco criminel avait pris la fuite avant d’être interpelé deux fois au Maroc. Depuis le mois de novembre 2023, les autorités belges sont en négociation pour assurer son extradition.

| À LIRE AUSSI :

>> Mort de l’Algérien Rayane Lemmouchi en France : 8 personnes interpellées

>> « Les Arabes, on doit les tuer » : des menaces de mort au lycée de Libourne en France