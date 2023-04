Surexposition des enfants aux écrans : des experts algériens tirent la sonnette d’alarme

Nous vivons à une époque « connectée », où la majorité des foyers, bureaux, locaux dans ce monde ont accès à internet. Difficile alors de restreindre l’usage de ce dernier aux jeunes enfants qui sont nés en plein boom technologique. Cette nouvelle génération qui n’a pas connu le monde sans smartphones ni réseaux sociaux se détache difficilement des appareils connectés.

À LIRE AUSSI : Dangers d’Internet sur les enfants : Mise en place d’un groupe de travail

Pourtant, le danger de la surexposition est bel et bien là. Une étude menée récemment a démontré un lien de corrélation entre résultats scolaires médiocres et exposition prolongée aux smartphones.

Être trop « connecté » nuit à la santé des élèves, les résultats scolaires en pâtissent

Toujours plongés dans leurs smartphones, les jeunes de nos jours sont loin de l’époque où l’on lisait pour passer le temps. Ainsi, le bookinage est passé de mode, et aujourd’hui, on préfère surfer sur les réseaux qui ont la cote pour se tenir informé. Tiktok, Instagram et Snapchat en sont de parfaits exemples.

Seulement voilà, vu le caractère addictif de la chose, les plus jeunes ont souvent du mal à décrocher du monde virtuel. Passant parfois des heures entières consécutives devant les écrans, ces derniers développent des troubles de la concentration. On a dénoté chez plusieurs élèves des manques de concentration subites, des oublis répétitifs et un manque d’assiduité en général. Le point commun entre ces cas ? Tous ont été exposés à une fréquence élevée aux jeux, vidéos, films et au phénomène de « fast information ».

À LIRE AUSSI : Addiction aux écrans des appareils électroniques : Les enfants en danger

Le flux d’information trop important engrangé trouble le cerveau, encore en développement, des enfants et des adolescents. La mémoire est accaparée par les informations trop nombreuses que l’enfant reçoit en faisant défiler son écran.

Le résultat est un état de fatigue mentale extrême, selon Abdellah Salhi, pédagogue et président du bureau de l’association Al-Maali pour les sciences et l’éducation d’Oran, « l’utilisation excessive des smartphones et des jeux vidéo entraîne chez les élèves une monopolisation de la pensée, un manque de concentration, une grande irritabilité et de la fatigue. »

La GN s’associe à la DGSN pour sensibiliser les parents quant aux dangers d’ Internet

L’exposition prolongée aux écrans peut nuire grandement au sommeil de l’enfant, provoquant à la fois des troubles mentaux et physiques chez ce dernier, indique pour sa part Boubaker Mansour, spécialiste en psychologie de l’Université d’el Oued. Une instabilité psychologique peut s’installer, ainsi que les symptômes de la fatigue chronique (baisse d’énergie sur le long terme).

À LIRE AUSSI : Enquête-Témoignages: Enfants hyperconnectés, attention danger !

Pour prévenir ces symptômes et aider les parents à gérer au mieux le temps d’écran de leurs enfants, la DGSN et la Gendarmerie nationale se sont unis lors d’une campagne. Le but étant de sensibiliser au maximum les parents quant aux dangers d’Internet pour les plus jeunes en présentant des cas pratiques où des mineurs se sont fait exploiter en ligne.