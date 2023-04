Surconsommation de sucre – Aïd el-Fitr 2023 : les mises en garde d’experts

La période de l’Aïd el-Fitr est l’occasion de se reposer du jeune, de passer du temps avec ses proches, mais aussi et surtout, de se faire plaisir avec les gâteaux préparés. Malgré la tentation, il convient de rester vigilant et d’équilibrer ses repas au maximum les premiers jours pour éviter les problèmes de santé. Plusieurs spécialistes ont tiré la sonnette d’alarme à la veille de la célébration sacrée pour alerter la population quant aux dangers de la surconsommation.

Le régime alimentaire hypercalorique à l’Aïd el-Fitr à éviter absolument

Entre joie et festivité et rencontre avec la famille et les proches, la fête de l’Aïd el–Fitr est une bonne occasion de surconsommer. On a souvent vite fait de tomber dans l’excès après une période de jeune intensif, et la disponibilité des gâteaux et préparations traditionnelles hypercaloriques en cette période n’arrange rien. La surconsommation pendant l’Aïd est malheureusement une habitude ancrée dans la culture algérienne, que les nutritionnistes s’efforcent tant bien que mal d’effacer.



En effet, troubles digestifs, nausées, et complications de santé sont à prévoir pour celles et ceux qui surconsommeraient. Les porteurs de certaines maladies ainsi que les femmes enceintes sont particulièrement à surveiller, car ils risquent de sérieux problèmes de santé.

Les diabétiques sont les premiers concernés, et se doivent de rester loin des produits gras et des sucreries. Les sujets cardiaques et les hypertendus sont également concernés et sont invités à réduire au maximum les aliments gras (oléagineux notamment) dans leur alimentation.

Des calories à n’en plus finir : les gâteaux de l’Aïd, ennemis jurés du régime

À cause de leur composition riche en graisses et en sucre, les gâteaux traditionnels algériens sont à consommer avec modération. Avec leur forte teneur en calories, les gâteaux présentent un réel danger pour la santé en cas de surconsommation.

En plus d’influencer le métabolisme en interne, la surconsommation touche également à l’esthétisme : prise poids, bourrelets, cellulite, culotte de cheval… Sont autant de phénomènes à prévoir au vu du nombre ahurissant de calories engrangées.

À titre d’exemple, 100 g de « Bniwen », contiennent approximativement 425 calories à eux seuls. Le bilan est plus lourd pour le « Mkhabez », qui totalise 469 calories tous les 100 g (à peu près 4 pièces). Même la « Ghribia », qui n’y parait pas, contient son lot de calories : 403/100g.

Pour conclure, les experts préconisent un régime riche en fibre les premiers jours pour aider à réguler le transit. Pensez également à boire beaucoup d’eau (jusqu’à 2 litres) pour éviter la constipation après le jeune prolongé.