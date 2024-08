Surcharge des classes : quelles solutions pour la rentrée scolaire 2024/2025 ?

Cette évaluation a permis de repérer les écoles susceptibles de faire face à une surcharge. Les responsables ont donc proposé une série de mesures pratiques pour garantir qu’un siège pédagogique soit disponible pour chaque élève, avec une échéance fixée au 31 décembre pour résoudre cette problématique.

Les autorités ont alors mandaté les responsables des services de scolarité et des examens pour organiser des réunions avec les directeurs des établissements scolaires durant le mois de juillet.

Ainsi, ces rencontres avaient pour but de définir des solutions concrètes à appliquer avant et pendant la rentrée scolaire. Les responsables ont souligné l’importance de limiter les transferts d’élèves non planifiés d’une école à une autre pour maintenir un équilibre pédagogique et éviter une répartition inégale des élèves.

Comment ces solutions seront mises en œuvre ?

Les autorités chargent les directeurs d’établissement de mettre en œuvre plusieurs actions pour réduire la surcharge des classes. Ils prévoient d’utiliser des “classes tournantes” pour les cycles moyen et secondaire, et d’adopter un “système de double vacation” de manière limitée dans les écoles primaires.

De plus, ils encouragent l’utilisation optimale des “classes d’extension” pour maximiser l’espace disponible.

Ainsi, les efforts pour résoudre la surcharge des classes ne s’arrêteront pas à la rentrée. Ils consacreront une période de trois mois après le début de l’année scolaire à l’inauguration et à la mise en service de nouvelles infrastructures éducatives.

Ces nouvelles installations permettront de redistribuer les élèves et de réduire la pression sur les établissements existants. Les transferts d’enseignants accompagneront ces mouvements d’élèves pour assurer une transition en douceur et maintenir la continuité pédagogique.