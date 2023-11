Sur une ascension fulgurante, Amoura impressionne les Belges

Mohamed-Amine Amoura ne cesse d’impressionner en Belgique. Auteur d’un doublé hier soir face au Club Bruges, dont un but sur un coup de génie, il a reçu les éloges de la presse belge.

Reconduit parmi le onze de départ lors du match Saint-Gilloise-Club Bruges, Mohamed-Amine Amoura a encore une fois frappé. En effet, il a été l’auteur d’un doublé. Mais son premier but est un véritable chef-d’œuvre, en ouvrant le score sur une superbe bicyclette. Il aura été le grand artisan d’une importante victoire qui a permis à Saint-Gilloise de s’installer sur le fauteuil du leader.

Ainsi, l’international algérien ne cesse d’impressionner. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’est explosé depuis qu’il a rejoint le championnat belge l’été dernier. Une nouvelle expérience qui a, visiblement, donné un autre élan à la carrière du joueur.

Il faut dire aussi que le joueur impressionne d’ores et déjà les Belges. Plusieurs médias n’ont pas tari d’éloges sur le Fennec. On cite, entre autres, « Nieuwsblad » qui a consacré un article sur le joueur avec le titre : « C’est vraiment un monstre devant les bois : Amoura est l’attaquant le plus en forme en Belgique », et « VP » : « Amoura est le teaser du Club Bruges, l’attaquant de l’Union se relève très efficace », ou encore le consultant Philippe Albert qui a accordé une déclaration au média « Le Soir », où il dira : « Amoura, c’est pour ça qu’on se rend au stade ».

À noter qu’Amoura est en train de faire un début de saison exceptionnel. En 14 matchs joués, toutes compétitions confondues, il a réussi à marquer 8 buts.

🚲 | On pourrait regarder ce but toute la journée. 🤤 🔥 #USGCLU pic.twitter.com/kPcXmMThn5 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) November 5, 2023

Sa blessure à l’épaule, les Algériens croisent les doigts

Auteur d’un doublé et grand artisan de la précieuse victoire de l’Union Saint-Gilloise, Mohamed-Amine Amoura a connu une fin malheureuse. En effet, il a contracté une blessure à l’épaule, ce qui l’a contraint de céder sa place.

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, on ne sait pas la gravité de sa blessure. C’est dans les prochaines heures que le club belge devrait communiquer de quoi souffre exactement l’attaquant des Verts.

En attendant, les supporters algériens croisent les doigts, faut-il le dire. On espère que la blessure de l’enfant de Jijel n’est pas méchante, notamment avec l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations.