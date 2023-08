Sur un projet de 245 millions d’euros : l’Algérie perd un arbitrage contre un groupe espagnole

La série noire se poursuit. Le gouvernement algérien perd une nouvelle fois une affaire d’arbitrage internationale qui l’oppose à une entreprise étrangère et se retrouve condamnée à lui verser des millions d’euros.

Le journal économique espagnol, El Economista, a révélé dans son édition d’aujourd’hui (jeudi 31 août) que le groupe espagnol OHLA (Obrascón Huarte Lain) a gagné un arbitrage international contre l’Algérie sur un litige concernant un projet ferroviaire de 245 millions d’euros.

🔵 À LIRE AUSSI : L’Algérie condamnée à payer une lourde amende à une société émiratie

De ce fait, l’État algérien devra verser à l’entreprise espagnole de construction la somme de 17,5 millions d’euros, en plus de lui restituera les garanties des conformités dont le montant s’élève à 19,5 millions d’euros, indique la même source

L’État algérien devra verser à OHLA un total de 37 millions d’euros

La société que préside Luis Amodio a reçu une sentence favorable dans le litige avec le gouvernement algérien autour du contrat de réalisation d’une ligne ferroviaire d’Annaba. L’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaire (Anesrif) devra donc verser 17,5 millions d’euros au groupe espagnol et restituer les garanties de conformité, qui s’élèvent à 19,5 millions d’euros.

Selon El Economista, le litige a débuté en 2019, lorsque le groupe OHL a entamé une procédure d’arbitrage contre l’Algérie pour le projet de construction d’une ligne de chemin de fer à Annaba. Plus précisément, l’entreprise de construction a d’abord réclamé 140 millions d’euros à l’Anesrif pour rupture de contrat, avant de porter ce chiffre à 200 millions d’euros. Entre-temps, l’Algérie a déposé une demande reconventionnelle de 56,9 millions d’euros.

Quant au projet en question, il s’agit de celui-ci de la voie ferrée (95 km) qui relie Annaba à la ville de Ramdane Djamel. OHLA a remporté, en 2006, le contrat de construction pour 245 millions d’euros. Ce projet, dont le délai d’exécution était de 39 mois, connaîtra un retard considérable, notamment en raison de problèmes administratifs liés à l’expropriation des terres. En 2016, le taux de réalisation était de 82,9 %.

🔵 À LIRE AUSSI : Sonatrach condamnée à payer 129 millions d’euros à un groupe espagnol

L’Algérie a déjà perdu deux arbitrages internationaux en 2023. Le premier, au mois de mai, concernait le projet Dounia Park et avait opposé l’État algérien à l’Emirates international investment company (EIIC) ; l’arbitrage avait condamné l’Algérie à verser la somme de 228 millions d’euros au groupe émirati. Le second, au mois de juin, impliquait Sonatrach et le groupe espagnol Villar Mir auquel la société nationale a été condamnée à payer 129 millions d’euros.