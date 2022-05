Sur ordre de Tebboune, le wali de Khenchela démis de ses fonctions 

Sur ordre du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le wali de la wilaya Khenchela, Bouzidi Ali, a été démis de ses fonctions ce jeudi, 19 mai 2022, selon ce qu’a annoncé un communiqué du Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

« Le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire annonce que, sur ordre du Président de la République, le wali de Khenchela, Bouzidi Ali, a été démis de ses fonctions, ce jeudi 19 mai 2022 correspondant au 18 chaoual 1443″, a fait savoir le communiqué du Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire sans donner plus de précisions concernant les raisons derrière ce limogeage.

Le projet de loi sur l’investissement au menu de la réunion du Conseil des Ministres

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier, jeudi 19 mai 2022, une réunion spéciale du Conseil des Ministres. Cette dernière a porté sur l’étude et l’examen du nouveau projet de loi relative à l’investissement, qui a été présenté par le Ministre de l’Industrie.

Il convient de noter que ce projet de loi comprend un certain nombre de mesures visant à concrétiser les engagements du président relatifs à l’amélioration du climat des investissements et à créer les conditions propices à la libération de l’esprit d’initiative et à la diversification de l’économie nationale, dans une vision globale et stable.