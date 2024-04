Sur ordre de Tebboune, l’Algérie annonce une aide de 15 millions de dollars pour l’UNRWA

Lors de son allocution ce mercredi au Conseil de sécurité des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a déclaré que sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie s’engage à verser une contribution financière exceptionnelle de 15 millions de dollars à l’UNRWA.

En effet, Attaf a souligné que cette aide financière vient compléter les soutiens directs déjà apportés par l’Algérie à l’Autorité palestinienne, considérant cette démarche comme un impératif moral incombant à son pays ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté internationale.

De plus, le chef de la diplomatie algérienne a également condamné fermement les attaques répétées et le ciblage odieux dont fait l’objet l’UNRWA de la part de l’occupant sioniste, ayant mené à la destruction de plus de 160 de ses installations et à la mise en danger de ses personnels et de ses partenaires.

Attaf a souligné que la communauté internationale est désormais pleinement consciente des intentions de l’autorité occupante et de l’ampleur de ses objectifs, mettant en lumière une politique qui dédaigne le consensus international sur le mandat de l’UNRWA.

Néanmoins, le ministre a appelé la communauté internationale à adopter une position courageuse et décisive pour protéger l’UNRWA et garantir la continuité de ses activités vitales en faveur des millions de réfugiés palestiniens.

Le conseil de sécurité répondra à l’Algérie aujourd’hui pour sa demande d’adhésion de la Palestine à l’ONU

Le conseil de sécurité de l’ONU se prononcera aujourd’hui sur la demande de la Palestine pour devenir un Etat membre à part entière des nations unies, présentée par l’Algérie sous forme d’un projet de résolution qui «recommande» à l’assemblée générale que l’Etat de Palestine soit admis comme membre des nations unies.

Pour autant, l’Algérie a procédé mardi à l’introduction et à la mise en bleu de son projet de résolution au conseil de sécurité des nations unies, dernière étape avant le vote du projet de résolution par les membres du conseil de sécurité.

Fermement soutenue par le groupe arabe à New York, cette démarche fait suite aux efforts inlassables déployés par l’appareil diplomatique algérien conformément aux instructions du président de la République de mobiliser le plus grand soutien possible pour permettre à l’Etat de Palestine d’obtenir son statut de membre à part entière de l’ONU.