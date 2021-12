Supporters algériens : colère justifiée ou prétexte d’expulsion ?

Chaque grand événement devient clivant lorsque la politique s’y immisce. Cela a été le cas pour la célébration de la victoire de l’Algérie, championne de la Coupe Arabe. Les supporters algériens ayant envahi plusieurs villes françaises notamment Paris et sa célèbre avenue des Champs-Elysées, les avis divergent entre ceux qui trouvent qu’il n’y avait aucun mal à fêter cette victoire en masse, et d’autres qui ont qualifié ça d’incivisme.

Les supporters algériens sortis hier pour célébrer la victoire de l’équipe nationale, ont bravé l’arrêté préfectoral leur interdisant de se rendre aux Champs-Élysées. Suite à cette décision du préfet de police de Paris, Didier Lallement, ils ont passé une soirée dans un climat de tensions marqué par des accrochages avec les forces de l’ordre françaises, qui, ont procédé à plusieurs dizaines de verbalisations.

Selon un bilan de la police communiqué ce dimanche matin, 32 personnes ont été interpellées et 432 ont été verbalisées pour non-respect de l’arrêté préfectoral ou pour infractions routières.

Ça se fête, mais pas ici !

Dans ce coté du « débat », certaines personnes de la classe politique française notamment de l’extrême droite ont sauté sur l’occasion pour vitupérer les algériens, utilisant les incidents et les débordements qui ont eu lieu pour justifier leur envie et corroborer leurs positions controversées qui consistent à vider la France des étrangers, plus particulièrement des maghrébins.

Cela s’appelle donc de la récupération politique à son paroxysme, comme l’indique le tweet de Marine Le Pen « les comportements de ces supporters de l’Algérie disent tout de l’échec de 50 années de laxisme migratoire. Il est temps que l’acquisition automatique de la nationalité soit supprimée ».

N’en déplaise à certains, cela est le sentiment de plusieurs de français. On a vu dans les commentaires en dessous des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux, que cette célébration était vivement indésirable. La vague de drapeaux algériens dans une célèbre avenue française, la circulation bloquée par les supporters ou encore ce rassemblement en masse ( formellement interdit ) dans un contexte de flambée de cas et de propagation du Covid-19 et son nouveau variant Omicron, voilà ce qui a dérangé voire même exacerbé les français.

Il n’y a pas de mal à célébrer une victoire

Le match était une rencontre footballistique de grande envergure que les algériens omniprésents en France ne pouvaient que célébrer fièrement. Beaucoup d’internautes se montraient perplexes face à l’indignation susmentionnée, expliquant que ce n’est qu’une célébration joyeuse qu’on devrait applaudir et encourager.

« Je vois des mecs heureux et qui font la fête tout comme les Français le font partout dans le monde lors de la coupe du monde » a tweeté un internaute, sous-entendant une géométrie variable dans l’indignation des français.

Un autre a écrit « venez à Marseille les soirs de match. Là-bas, les gens sont français depuis 10 générations pour certains, ils agiront tout de même de la sorte. Les célébrations sportives ont rarement à voir avec l’origine. »