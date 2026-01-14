Supporters algériens arrêtés au Maroc : des hackers algériens piratent la FRMF et pose un ultimatum

Le groupe de hackers Jabaroot affirme avoir pu accéder au site de la Fédération royale marocaine de football. Il menace de divulguer des informations très confidentielles si l’influenceur algérien Raouf Belkacemi, actuellement en détention provisoire au Maroc, ne sera pas libéré par la justice marocaine.

La Coupe d’Afrique des nations 2025, actuellement disputée au Maroc et qui touche à sa fin, devait être une célébration du football africain et un moment de rapprochement entre les peuples. Pourtant, cet événement continental a fini par accentuer les tensions déjà existantes entre Algériens et Marocains, au lieu de les apaiser. Un constat regrettable pour une compétition censée rassembler au-delà des rivalités sportives.

Dans un premier temps, tout semblait pourtant bien engagé. Les médias marocains mettaient en avant le bon accueil réservé aux supporters algériens, soulignant l’ambiance conviviale et l’hospitalité dans les villes hôtes. Cette atmosphère positive laissait espérer une CAN réussie sur le plan sportif, mais aussi humain. Cependant, la situation a commencé à se détériorer dès que la sélection algérienne a validé son billet pour les quarts de finale.

À partir de ce stade de la compétition, le discours médiatique a sensiblement changé. Plusieurs médias du pays hôte ont adopté un ton beaucoup plus hostile, multipliant les critiques et les attaques verbales visant tout ce qui se rapporte à l’Algérie. Cette escalade a contribué à créer un climat de méfiance et de tension, ressenti aussi bien par les supporters que par les joueurs.

L’affaire de l’influenceur algérien Raouf Belkacemi a servi de catalyseur à cette crise. Présent dans les tribunes du stade Moulay Hassan à Rabat, le jeune homme s’était filmé dans une vidéo devenue virale, dans laquelle il tenait des propos jugés offensants. Le 11 janvier, il a été placé en détention provisoire pour « atteinte publique à la pudeur et profération de propos contraires aux bonnes mœurs et à la morale publique ». Une décision qui a suscité une vive indignation en Algérie, beaucoup estimant la sanction disproportionnée.

Jabaroot affirme avoir pu accéder au site de la FRMF

Dans ce contexte tendu, le groupe de hackers JabaRoot, réputé proche de l’Algérie, affirme avoir piraté le site de la Fédération royale marocaine de football. Dans un message adressé à son président, Fouzi Lekjaâ, le groupe prétend avoir eu accès à des bases de données sensibles et menace de les rendre publiques si l’influenceur en question ne sera pas libéré dans les prochaines 72 heures. Cette intrusion n’a, à ce jour, été ni confirmée ni commentée par les autorités marocaines.

JabaRoot justifie son action par le « harcèlement » dont ont été victimes les supporters et les joueurs algériens durant le tournoi africain. Si cette affaire peut sembler secondaire au regard des enjeux sportifs, elle illustre surtout combien une compétition de football peut, lorsqu’elle est mal encadrée, raviver des tensions profondes au lieu de servir de pont entre les peuples.